علی آذری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره عواقب افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده گفت: ما در حوزه مالیات هم تعدد و تراکم قوانین را داریم و هم اینکه قوانین مالیاتی ما منزوی و متروک شدهاند.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از درآمدهایی که دولتها برای حکمرانی از آن استفاده میکنند درآمدهای مالیاتی است. امروزه معتقدیم که در بحث مالیات باید قوانین مالیاتی را به روز کنیم و این حوزه بررسی شود تا بتوانیم به عدالت مالیاتی نزدیک شویم.
به گفته این نماینده مجلس؛ قوانین مالیاتی در حال حاضر هم مجری هست و هم حاکم و هم به دنبال گرفتن مالیات است.
این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: در بحث مالیات ستانی اینکه درآمدهای دولت به سمت اخذ مالیات برود اقدامی مناسب است ولی از سوی دیگر دولتها باید این درآمد مالیاتی را باید صرف رفاهیات مردم کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: علت عمده نارضایتی مردم برای پرداخت مالیاتها این است که شاهد نیستند این درآمدهای مالیاتی صرف چه مسائلی میشود.
آذری در ادامه بیان کرد: عملکرد و هزینه کرد این مالیاتها در حوزه رفاه اجتماعی مردم محسوس نیست و هر آنچه که قوانین احساسی را تصویب کنیم به نتیجه نمیرسد. در برنامه توسعه و بودجه قوانین لازم را برای اخذ مالیاتها تصویب کرده و در نظر گرفتهایم. وقتی بیش از این تصمیمی گرفته شود مثل افزایش مالیات بر ارزش افزوده و منتهی به فشار به قشر ضعیف میشود و این چنین اقداماتی اصلاً به نفع مردم و کشور نیست.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: کمیسیون اقتصادی در این حوزه اقدامات زیادی انجام داده ولی بهتر است برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک کار کارشناسی شده انجام شود و سپس هم از مردم نظر گرفته شود که این شیوه چه تأثیری در درآمد آنها خواهد داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در این چند سال گذشته از عمر مجلس، کمیسیون اقتصادی موضوع مالیات را چندین بار مطرح کرده است. یک بار بدون عجله کردن باید یک قانون برای مالیات ستانی متناسب با شرایط کشور تدوین شود ولی گویا نمایندگان و کمیسیونها صف و رقابت طرح کمیسیونها برای ارائه طرح گذاشتهاند.
آذری در ادامه بیان کرد: این افزایش مالیات بر ارزش افزوده چون موجب فشار به قشر ضعیف میشود اجرای آن درست نیست.
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