مشارکت حداکثری مردم در انتخابات موجب یاس و ناامیدی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید امان الله حسینی صدر صبح چهارشنبه در نشست بصیرتی با حضور دهیاران و مسئولان ادارات شهرستان اردل، اظهار کرد: دشمن از حضور حداکثری مردم در انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی می‌ترسد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) با بیان اینکه دشمنان می‌دانند که توانایی رسیدن به اهداف پلید خود را ندارند، افزود: شرکت گسترده در انتخابات موجب تقویت قدرت نظام اسلامی و تقویت مناسبات بین‌الملل برای ایران خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: حضور گسترده، با بصیرت و حماسی مردم ولایتمدار ایران اسلامی در انتخابات اسفند موجب یاس و ناامیدی دشمن است، بالاترین کار برای ناکامی دشمنان این است که همگان در انتخابات پرشور حاضر باشند و انتخاب اصلح داشته باشند.