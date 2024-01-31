محمد رضا فداییان در گفتوگو با خبرنگار مهر، مجرمان سایبری سعی میکنند که در مناسبتهای مختلف با روشهای متعدد طعمههای خودشان را در فضای مجازی به خصوص، شکار کنند و از مردم کلاهبرداری کنند، بیان کرد: یکی از روشهایی که بیشتر رخ میدهد و مجرمان از این روش سو استفاده بیشتری میکنند، کلاهبرداری از طریق پیامکهای جعلی آلوده به بد افزار است.
وی با بیان اینکه این پیامکها به مناسبتهای مختلف مانند دهه فجر، انتخابات، واریز سود سهام عدالت، ابلاغیه اوراق قرضه، سهام عدالت، اینترنت رایگان و شارژ رایگان و … ارسال میشود، افزود: تعداد مراجعات پرونده به پلیس فتای استان سمنان هم در این خصوص بیش از دیگر موضوعات است.
رئیس پلیس فتای استان سمنان با بیان اینکه مجرمان سعی میکنند مردم را تشویق کنند که به این پیامها واکنش نشان دهند، ادامه داد: مردم در صورت کلیک روی لینکهای پیوست شده در پیامکهای جعلی به درگاههایی هدایت میشوند که اطلاعات حساب شأن در این مکان سرقت خواهد رفت همچنین هکرها میتوانند از این طریق به پیامکها و دفترچه تلفن کاربران هم دست پیدا خواهند کرد.
فداییان با بیان اینکه پیامکهایی که برای ارگانها و ادارات مشخص باشند سر شمارههای خاصی دارند برای مثال قوه قضائیه سر شماره عدل ایران را به کار میبرد و لذا اینها مشخص هستند، ابراز کرد: همه ارگانها سر شمارههای رسمی خود را از طریق رسانههای دیداری و شنیداری و همچنین سایتهای خودشان به مردم اطلاع رسانی میکنند و مردم به راحتی میتوانند آنها را مشاهده نمایند.
وی با بیان اینکه پیامکهای جعلی دارای دو ویژگی بارز هستند که نخستین آنها ارسال از شمارههای شخصی به جای سامانههای پیامکی است، بیان کرد: دومین ویژگی این است که پیامهای جعلی حاوی لینکهایی هستند که با کلیک بر روی آنها کاربر به صفحات دیگری انتقال داده میشود.
رئیس پلیس فتای استان سمنان گفت: پیامکهای جعلی عمدتاً از مردم میخواهد تا برای ادامه روند مبلغی هر چند نا چیز را واریز کنند در صورتی که هیچ ارگان دولتی برای این منظور از مردم پول نمیگیرد.
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