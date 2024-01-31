به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و مسؤولان عالی دستگاه قضا امروز چهارشنبه در آستانه ایام‌الله دهه فجر با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

رئیس قوه قضائیه و مسؤولان عالی قضائی با قرائت فاتحه یاد و خاطره امام راحل (ره) را گرامی داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، طی سخنانی ضمن تبریک ایام و اعیاد رجبیه و ایام‌الله دهه فجر اظهار کرد: خداوند به ما توفیق دهد برای اسلام و مردم یار باشیم نه بار؛ و آنگونه نباشد که مردم به به‌خاطر اعمال و منش و روش ما، به اسلام و نظام بدبین شوند.

رئیس عدلیه با تبیین و تشریح شرایطی که در آن امام عظیم‌الشأن، نهضت را آغاز فرمودند، گفت: امام بزرگوار ما در شرایطی نهضت را آغاز کردند که رژیم ستمشاهی در مقابل بیگانگان نوکری می‌کرد و در برابر مردم خودمان سرکش بود و آن‌ها را تحقیر می‌کرد و منافع و مصالح ملی را در نظر نمی‌گرفت؛ در چنین شرایطی امام (ره) با ایمان و اتکال به خدا و اعتماد به مردم، نهضت را آغاز کردند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به عمق دوراندیشی حضرت امام خمینی (ره) گفت: امام در همان آغاز نهضت تاکید فرمودند که غده سرطانی رژیم غاصب صهیونیستی باید از بین برود و تمامی مفاسد زیر سر شیطان بزرگ آمریکا است؛ امروز برای همگان تعابیر و فرمایشات امام راحل که در آن سال‌ها بیان فرمودند آشکار شده است؛ اگر امروز بالاترین تنفر نسبت به رژیم صهیونیستی و آمریکا وجود دارد و این دو رژیم در نهایت استیصال هستند و آوازه ایران اسلامی در جهان طنین‌انداز است، از آثار قیام امام و همراهی امت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: امام راحل به سبب صداقت و اخلاص و دوری از جاه‌طلبی و دنیادوستی، قلب‌های مردم را تصرف کرد و بر دل‌ها نفوذ کرد؛ امام عظیم‌الشأن ما با مردم صادق بودند و امروز نیز ما نیاز داریم که با ما مردم صادق باشیم.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: امام راحل نسبت به دشمنان و ظالمان و پایمال‌کنندگان حق مردم، بسیار سخت بودند و در مقابل نسبت به مردم، این تعبیر را به کار می‌بردند که جانم فدای یکایک آنها.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: یکی از اهداف بزرگ امام راحل، تحقق عدالت در همه شئون و ساحت‌ها بود؛ از همین رو ما در قوه قضائیه برای تحقق عدالت اعم از عدالت فردی و عدالت در حکمرانی و عدالت در سایر شئون، مسؤولیت سنگین و خطیری داریم.

رئیس قوه قضائیه گفت: امروز در راستای احیا و ارتقا حقوق عامه، استیفای حقوق آحاد مردم، دفاع از مظلومین، تقویت فضائل و مبارزه با تمامی مظاهر فساد، وظیفه سنگین و خطیری داریم.

رئیس عدلیه گفت: اگر بخواهیم به صورت کامل و جامع به مسؤولیت‌ها و وظایف خود عمل کنیم و عدالت‌گستر باشیم، باید از خود شروع کنیم و عدالت برای ما به ملکه تبدیل شود و به فکر جاه و دنیا نباشیم و به مردم خوشبین باشیم و به آن‌ها تفاخر نورزیم و مردم را یاری کنیم و در برابر متعدیان به بیت‌المال و جان و مال و نوامیس مردم، قاطعانه برخورد کنیم.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی تولیت حرم مطهر امام راحل طی سخنانی، امام خمینی (ره) را از مصادیق روشن آیه سی‌ام سوره مبارکه «فصلت» دانست و با بیان اینکه امام راحل در مسیر خداوند متعال گام برداشت و در این راه هیچ‌گونه خوف و ترسی به دل راه نداد، گفت: «توکل به خدا»، «استقامت» و «نترس‌بودن» در زندگی امام خمینی (ره)، در پیوند با مردم تعریف می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد: هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد، باید تلاش کند دشمنی‌ها و حِقدها را از بین ببرد و دل‌های مردم را به مِهر دربیاورد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به همراه اعضای شورای عالی قوه قضائیه پس از حضور در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، با حضور بر مزار شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و یاران باوفای وی در قطعه ۷۲ بهشت زهرا (س)، فاتحه‌ای قرائت کرده و یاد و خاطره همه شهیدان والامقام انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.