به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در سیزدهمین کنفرانس سالیانه «والدای» با موضوع خاورمیانه (غرب آسیا) که در مسکو برگزار شد، گفت: درباره عملیات زمینی اسرائیل در رفح به شدت هشدار میدهیم. در پی تصمیم اسرائیل برای انجام عملیات در رفح، هیچگونه چشم اندازی برای ایجاد ثبات در غزه نمیبینیم. ما مخالف این هستیم که تحولات هفتم اکتبر به بهانهای برای مجازات جمعی فلسطینیها منجر شود.
لاوروف افزود: باید در غزه آتش بس برقرار شده و اجرای قطعنامههای بین المللی تضمین شود. وتوی آمریکا در شورای امنیت جنگ را در غزه طولانی کرده است.
وی تصریح کرد: دستیابی به آتش بس در غزه به منظور ایجاد راهحلهای دائم و پایدار، حائز اهمیت است. هنوز فرصت برای حل بحرانها در منطقه وجود دارد و ما بارها درباره حل نشدن مسأله فلسطین هشدار دادهایم. راهکارهای آمریکایی و انگلیسی کمکی به حل مسأله فلسطین نمیکند، بلکه غزه را به اشغال اسرائیل درمی آورد. تشکیل نشدن کشور مستقل فلسطین علت اصلی خشونتها در منطقه است.
وزیر خارجه روسیه ادامه داد: آمریکا میخواهد روسیه را از تلاشهای بین المللی برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه حذف کند. آمریکا و انگلیس راهکارهای استعماری علیه یمن به کار گرفتند و روند سیاسی برای حل بحران این کشور را پس از اینکه پیشرفت مهمی کسب کرده بود، نابود کردند.
لاوروف همچنین گفت: ما به روابط خود با کشورهای خاورمیانه ادامه میدهیم و به صورت مستمر با آنها ارتباط داریم. روسیه به کار در زمینه تخلیه اتباع روسیه و سایر کشورها از نوار غزه همچنان ادامه میدهد. روسیه برگزاری نشست بین فلسطینیان را برای غلبه بر اختلافات داخلی پیشنهاد میدهد.
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