گواهی سپرده ۳۰ درصدی خطری برای بازار سرمایه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز ابلاغ گواهی ۳۰ درصد بانک مرکزی بسیاری از تحلیلگران این گواهی را خطری برای بازار سرمایه معرفی کردند، بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است بانکها میتوانند برای تأمین سرمایه در گردش طرحهای با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علیالحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانکها پرداخت میشود.
اما برآوردها نشان میدهد این گواهی خطری برای بازار سرمایه ندارد، برای این که این گواهی ۳۰ درصد باشد باید یک سال به این پول دست نزنید و پول را جابجا نکنید و اگر پول زودتر از موعد برداشت شود سود آن تنها ۱۲ درصد خواهد بود، اما سود سپرده صندوقهای سرمایه گذاری روزشمار و ۲۸ درصد است و این گواهی به هیچ وجه خطری برای بازار سرمایه ندارد.
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