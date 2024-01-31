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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۱

گواهی سپرده ۳۰ درصدی خطری برای بازار سرمایه ندارد

گواهی سپرده ۳۰ درصدی خطری برای بازار سرمایه ندارد

بررسی ها نشان می دهد گواهی سپرده ۳۰ درصدی خطری برای بازار سرمایه نداشته زیرا روزشمار نبوده و باید یک سال بدون تغییر بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز ابلاغ گواهی ۳۰ درصد بانک مرکزی بسیاری از تحلیلگران این گواهی را خطری برای بازار سرمایه معرفی کردند، بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است بانک‌ها می‌توانند برای تأمین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.

اما برآوردها نشان می‌دهد این گواهی خطری برای بازار سرمایه ندارد، برای این که این گواهی ۳۰ درصد باشد باید یک سال به این پول دست نزنید و پول را جابجا نکنید و اگر پول زودتر از موعد برداشت شود سود آن تنها ۱۲ درصد خواهد بود، اما سود سپرده صندوق‌های سرمایه گذاری روزشمار و ۲۸ درصد است و این گواهی به هیچ وجه خطری برای بازار سرمایه ندارد.

کد مطلب 6010253

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    نظرات

    • IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      3 3
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      صندوقهای سرمایه گذاری بین ۲۳ تا ۲۵ درصد سود ماهانه می دهند نه ۲۸ درصد. ۲۸ درصد به شرطی است که سود پولتان را دوباره سرمایه گذاری کنید که با توجه به پُر شدن سقف صندوق ها غالبا امکان پذیر نیست.
    • علی کرمیان IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      1 0
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      امروز دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ است بااین تصمیم دولت مطمئن باشید تا چندروزدیگر بورس آوارخواهدشد
    • IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      2 1
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      مگه کسی شیر خر خورده باشه که پول بی زبانشو ببره صندوق های سرمایه گذاری یا خرید گواهی سپرده ۳۰ درصدی ؟!!!!!!!!!! می برد تو خرید ارز ، سکه‌، طلا، خودرو، ملک و ... سرمایه گذاری می کند که سودش چندین برابر سود صندوقهای سرمایه‌گذاری یا خرید گواهی سپرده ۳۰ درصد و بخصوص بورس هست .
    • رضا IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 0
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      چرا خوشتان میاد دروع بگید انشا الله این طرح کمر صندوقهای سرمایه گذاری را شنبه بشکند

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