به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تحقیقات و رصد فوتبال «CIES» در گزارش هفتگی خود به بررسی ۵۰ تیم فوتبال جهان پرداخته است که از لحاظ درآمدهای نقل و انتقالات در ۱۰ سال اخیر بیشترین سود را کسب و یا بیشترین زیان را متحمل شده اند.

تیم یوونتوس (۸۲۸ میلیون یورو) بیشترین درآمد را در بین تمام تیم‌های جهان از فروش بازیکنان در فصل نقل و انتقالات به دست آورده است اما هزینه یک میلیارد و ۴۷ میلیون یورویی این تیم موجب شده است که تراز این تیم از این نظر منفی شود.

بر این اساس در بین این ۵۰ تیم، «لیل» فرانسه با ۳۸۶ میلیون یورو که به واسطه فروش بازیکنانی چون ویکتور اوسیمن، پپه و بوتمان داشته است در رده اول قرار دارد و در بین تیم‌هایی با بیشترین ضرر هم بارسلونا با منفی ۶۳۱ میلیون یورو به واسطه خرید بازیکنانی چون کوتینیو، گریزمان و دمبله در رده نخست حضور دارد. تیم فوتبال آژاکس با ۳۱۷ میلیون یورو سود سرمایه به واسطه فروش بازیکنانی چون دی یونگ، آنتونی، لیساندرو مارتینز و… در رتبه دوم قرار دارد. سالزبورگ با فروش نابی کیتا، موپو، هالند سوم است و آ اس موناکو با فروش چوآمنی، لمار، برناردو سیلوا و… چهارم است. در ۱۰ باشگاه برتری که در دهه گذشته بیشترین سود را از تجارت بازیکن به دست آورده اند، دو تیم آلمانی (لایپزیگ و آینتراخت)، دو تیم ایتالیایی (ساسولو و آتالانتا) و دو تیم پرتغالی (بنفیکا و اسپورتینگ سی پی) قرار دارند.

۱۰ باشگاه پردرآمد فوتبال جهان در فصل نقل و انتقالات در دهه گذشته به شرح زیر است:

۱. لیل فرانسه: ۳۸۶ میلیون یورو

۲. آژاکس: ۳۱۷ میلیون یورو

۳. سالزبورگ: ۲۳۳ میلیون یورو

۴. موناکو: ۲۱۸ میلیون یورو

۵. لایپزیک: ۲۱۶ میلیون یورو

۶. ساسولو: ۲۰۸ میلیون یورو

۷. بنفیکا: ۲۰۰ میلیون یورو

۸. آتالانتا: ۲۰۰ میلیون یورو

۹. آنتراخت فرانکفورت: ۱۸۲ میلیون یورو

۱۰. اسپورتینگ: ۱۶۹ میلیون یورو

تیم‌های یازدهم تا سی‌ام با بیشترین درآمد از نقل و انتقالات بازیکنان به شرح زیر است:

اما این تراز برای بیشتر تیم‌های مطرح فوتبال اروپا منفی است که نشان دهنده هزینه‌های زیاد این تیم‌ها برای خرید بازیکنان است.

۱۰ باشگاه با بیشترین زیان در فصل نقل و انتقالات به شرح زیر است:

۱. بارسلونا: ۶۳۱ میلیون یورو ضرر

۲. چلسی: ۴۸۳ میلیون یورو ضرر

۳. آرسنال: ۴۳۶ میلیون یورو ضرر

۴. پاری سن ژرمن: ۴۱۰ میلیون یورو ضرر

۵. منچستر یونایتد: ۳۲۸ میلیون یورو ضرر

۶. استون ویلا: ۲۵۶ میلیون یورو ضرر

۷. اورتون: ۲۵۱ میلیون یورو ضرر

۸. لیورپول: ۲۴۹ میلیون یورو ضرر

۹. یوونتوس: ۲۱۹ میلیون یورو ضرر

۱۰. کریستال پالاس: ۲۰۷ میلیون یورو ضرر

تیم‌های یازدهم تا سی‌ام با بیشترین ضرر در نقل و انتقالات بازیکنان به شرح زیر است:

در بین تیم‌هایی که بیشترین هزینه را در فصل نقل و انتقالات انجام داده اند به ترتیب تیم‌های بارسلونا (یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون یورو)، چلسی (یک میلیارد و ۲۱۳ میلیون یورو)، یوونتوس (یک میلیارد و ۴۷ میلیون یورو)، پاری سن ژرمن (۸۲۵ میلیون یورو)، منچسترسیتی (۷۶۹ میلیون یورو)، اینتر ایتالیا (۷۵۶ میلیون یورو)، منچستریونایتد (۷۲۶ میلیون یورو)، اورتون (۶۷۵ میلیون یورو)، آ اس رو (۶۳۲ میلیون یورو)، میلان (۶۲۵ میلیون یورو)، آرسنال (۵۸۴ میلیون یورو)، لیورپول (۵۶۱ میلیون یورو) و بایرن مونیخ (۵۲۷ میلیون یورو) حضور دارند.

اما از لحاظ تناسب میان هزینه‌های مربوط به خرید و فروش بازیکنان که آن را با تراز مثبت یا منفی مشخص می‌کنیم تیم دالیان چین با تراز منفی ۹۹ درصد (۱۵۲ میلیون یورو هزینه و ۲ میلیون یورو درآمد) در صدر قرار دارد. شنزن چین با تراز منفی ۹۸ درصد (۸۶ میلیون یورو هزینه و ۲ میلیون یورو درآمد)، الاتحاد عربستان با تراز منفی ۹۵ درصد (۶۱ میلیون یورو هزینه و ۳ میلیون یورو درآمد)، النصر عربستان با تراز منفی ۹۰ درصد (۱۱۲ میلیون یورو هزینه و ۱۱ میلیون یورو درآمد)، اف سی هبی چین با تراز منفی ۹۰ درصد (۱۸۲ میلیون یورو هزینه و ۱۸ میلیون یورو درآمد)، تیانجین تایگرز چین با تراز منفی ۸۹ درصد (۷۰ میلیون یورو هزینه و ۸ میلیون یورو درآمد)، الهلال عربستان (۸۲ میلیون یورو هزینه و ۱۰ میلیون یورو درآمد) و کریستال پالاس انگلیس با تراز منفی ۸۸ درصد (۲۳۶ میلیون یورو هزینه و ۲۹ میلیون یورو درآمد) در صدر این جدول قرار دارند.

۲۰ تیم با بیشترین تراز منفی در بین تیم‌های جهان به شرح زیر است:

این جدول حاکی از آن است که تیم‌های فوتبال در کشورهای چین و عربستان تلاش زیادی برای خرید بازیکنان گران قیمت جهان کرده اند و از این نظر هزینه‌های زیادی را متحمل شده اند اما نتوانسته اند در مقایسه با این هزینه‌ها، درآمدهای متناسبی را کسب کنند.