به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ویکتوریا نولاند، معاون وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه ترکیه تنها در صورت صرف نظر کردن از خرید سامانه پدافند هوایی اس -۴۰۰ روسیه میتواند به برنامه فروش جنگنده اف -۳۵ برگردد.
به گفته نولاند، اگر آنکارا «مطیع» تر باشد، واشنگتن حتی ممکن است تحریمها علیه این عضو ناتو را هم لغو کند.
ترکیه در سال ۲۰۱۹ بهدنبال دریافت سامانه پدافند هوایی اس -۴۰۰ از روسیه، از برنامه فروش اف -۳۵ آمریکا خارج شد. نولاند دراینباره گفت: اگر بتوانیم ماجرای اس -۴۰۰ را حلوفصل کنیم که البته خودمان نیز همین را میخواهیم، آمریکا از بازگشت ترکیه به خانواده اف -۳۵ استقبال خواهد کرد.
وی با اشاره به تحریمهای آمریکا که صنایع تسلیحاتی ترکیه را هدف گرفته است، افزود: اگر از این مشکل عبور کنیم، آنگاه مساله CAATSA(قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم) هم حل خواهد شد و میتوانیم به مذاکرات درباره اف -۳۵ برگردیم.
واشنگتن در زمان اعمال تحریمهای مذکور علیه آنکارا در سال ۲۰۲۰، اعلام کرد که به ترکیه اطلاع داده است که خرید اس -۴۰۰ «امنیت فناوری و پرسنل نظامی آمریکا را به خطر میاندازد و علاوه بر این، مبلغ قابل توجهی را به بخش دفاعی روسیه تزریق میکند.»
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه پیشتر تاکید کرده بود که خریداری اس -۴۰۰ یک «معامله تمامشده» است. هالوک گورگون، رییس صنایع دفاعی ترکیه بعدها اضافه کرد که این کشور «در حال ساخت سامانه پدافند هوایی داخلی است و به اس -۳۰۰ یا اس -۴۰۰ نیازی ندارد.»
نولاند اضافه کرد: مهلت ۱۵ روزه برای اقدام آنکارا از جمعهشب شروع شد. بعد از این مهلت، هشدار به اتمام میرسد و سپس وارد فاز اجرایی میشویم. تا جایی که میدانم، مدرنسازی بلافاصله آغاز میشود. صادقانه بگویم زمان آماده شدن جنگندههای جدید را نمیدانم اما مشخصاً اولویت آمریکا و ترکیه این است که در اسرع وقت این جنگندهها را در اختیار داشته باشند.
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