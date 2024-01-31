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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۴

ضرب‌الاجل ۱۵ روزه آمریکا به ترکیه برای لغو خرید اس-۴۰۰ از روسیه

ضرب‌الاجل ۱۵ روزه آمریکا به ترکیه برای لغو خرید اس-۴۰۰ از روسیه

معاون وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که این کشور تنها در صورتی به ترکیه اجازه بازگشت به برنامه فروش جنگنده اف-۳۵ را می‌دهد که از خرید پدافند اس-۴۰۰ روسیه صرف‌نظر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ویکتوریا نولاند، معاون وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه ترکیه تنها در صورت صرف نظر کردن از خرید سامانه پدافند هوایی اس -۴۰۰ روسیه می‌تواند به برنامه فروش جنگنده اف -۳۵ برگردد.

به گفته نولاند، اگر آنکارا «مطیع» تر باشد، واشنگتن حتی ممکن است تحریم‌ها علیه این عضو ناتو را هم لغو کند.

ترکیه در سال ۲۰۱۹ به‌دنبال دریافت سامانه پدافند هوایی اس -۴۰۰ از روسیه، از برنامه فروش اف -۳۵ آمریکا خارج شد. نولاند دراین‌باره گفت: اگر بتوانیم ماجرای اس -۴۰۰ را حل‌وفصل کنیم که البته خودمان نیز همین را می‌خواهیم، آمریکا از بازگشت ترکیه به خانواده اف -۳۵ استقبال خواهد کرد.

وی با اشاره به تحریم‌های آمریکا که صنایع تسلیحاتی ترکیه را هدف گرفته است، افزود: اگر از این مشکل عبور کنیم، آنگاه مساله CAATSA(قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌) هم حل خواهد شد و می‌توانیم به مذاکرات درباره اف -۳۵ برگردیم.

واشنگتن در زمان اعمال تحریم‌های مذکور علیه آنکارا در سال ۲۰۲۰، اعلام کرد که به ترکیه اطلاع داده است که خرید اس -۴۰۰ «امنیت فناوری و پرسنل نظامی آمریکا را به خطر می‌اندازد و علاوه بر این، مبلغ قابل توجهی را به بخش دفاعی روسیه تزریق می‌کند.»

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه پیش‌تر تاکید کرده بود که خریداری اس -۴۰۰ یک «معامله تمام‌شده» است. هالوک گورگون، رییس صنایع دفاعی ترکیه بعدها اضافه کرد که این کشور «در حال ساخت سامانه پدافند هوایی داخلی است و به اس -۳۰۰ یا اس -۴۰۰ نیازی ندارد.»

نولاند اضافه کرد: مهلت ۱۵ روزه برای اقدام آنکارا از جمعه‌شب شروع شد. بعد از این مهلت، هشدار به اتمام می‌رسد و سپس وارد فاز اجرایی می‌شویم. تا جایی که می‌دانم، مدرن‌سازی بلافاصله آغاز می‌شود. صادقانه بگویم زمان آماده شدن جنگنده‌های جدید را نمی‌دانم اما مشخصاً اولویت آمریکا و ترکیه این است که در اسرع وقت این جنگنده‌ها را در اختیار داشته باشند.

کد مطلب 6010344

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    نظرات

    • NP IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      2 1
      پاسخ
      ترکیه برای اینکه حق خودش رو بگیره رفت به سمت سوی خرید از روسیه چون ترکیه به خوبی می دانه خرید از روسیه برای آمریکا یک ضعف بزرگه و باعث ایجاد حساسیت در آمریکا و گرفتن نتیجه رسیدن دلخواه مطلوب خود که منتظر بود خواهد شد یعنی رسیدن به جنگنده های آمریکایی که از اول هم نیت خرید جنگنده های آمریکا بوده
    • NP IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      و یا اینکه اگرترکیه از روسیه خریداری کنه به ضرر اقتصاد خودش و به ضرر اسرائیل هم خواهد شد هر چقدر کشورهای منطقه همسایگان در اتحاد با هم قدرتمند شوند خوب معلومه که برای اسرائیل و منافع آنها خطرناک تر تهدید آمیزتر خواهد بود
    • NP IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      یکی از دلایل اینکه غرب و متحدان خواهان افزایش قدرت رشد پیشرفت و حتی اتحاد بین کشورهای خاورمیانه نیستند و مخالفت دارند در تلاش برای تنش اختلاف خرابکاری تنها دلیلش می تونه همین باشه حمایت موجودیت قدرت بخشیدن به اسرائیل در منطقه و همینطور حفظ منافع خود از طریق سلطه گری در منطقه .

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