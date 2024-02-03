۳۴ مظنون مرتبط با داعش در ترکیه بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «علی یریلیکایا» وزیر کشور ترکیه امروز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ترکهی با انجام چند عملیات امنیتی هم‌زمان در ۷ استان این کشور ۳۴ تبعه خارجی مظنون به ارتباط با گروه ترورریستی داعش بازداشت کردند.

وی با انتشار پیامی در شکبه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) افزود که همه این افراد تحت تعقیب پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) بوده‌اند.

«بیلماز تونچ» وزیر دادگستری ترکیه دیروز جمعه اعلام کرد که دادگاه استانبول حکم بازداشت ۲۵ نفر را در ارتباط با تیراندازی در اکلیسای کاتولیک ایتالیایی سانتاماریا در شهر استانبول صادر کرده است؛ انفجاری که در پی آن یک نفر کشته شدند.

علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه هفته گذشته اعلام کرد که پلیس این کشور دو فرد مسلح مظنون به تیراندازی دیروز در کلیسای سانتا ماریا در استانبول را بازداشت کرده است.

یرلیکایا با اشاره به این حمله که یک کشته و دو زخمی برجا گذاشت، گفت: دو مظنون به قتل که مسبب مرگ شهروند ما در جریان مراسم ربانی در کلیسای سانتا ماریای در منطقه ساریِر بودند، صبح امروز دستگیر شدند.

اندکی پیش از اعلام وزیر کشور ترکیه، گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفته بود.

یرلیکایا دیروز در واکنش به این حمله در شبکه ایکس نوشت: تحقیقات گسترده درباره این حادثه و تلاش‌ها به منظور به دام انداختن مهاجمان آغاز شده است. ما این اقدام شرورانه را محکوم می‌کنیم.