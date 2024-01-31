۵۰۰ برنامه کمیته کارگری و کارفرمایی دهه فجر در مرکزی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید امیدی اظهار کرد: بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی، برگزاری میز ارتباط مردمی و جشنواره جهادی مناطق محروم و همچنین رویداد ملی اشتغال، بازدید از مراکز نگهداری سالمندان و معلولان، غبارروبی مزار مطهر شهدا، حضور کارگران و کارفرمایان در نماز عبادی سیاسی جمعه، عیادت از بیماران بستری در مراکز تأمین اجتماعی و دیدار با فرماندهای بسیج کارگری کارخانه‌ها، بخشی از برنامه‌های این کمیته در ایام‌الله مبارک فجر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: اجرای ۵۰۰ برنامه عملیاتی کمیته کارگری و کارفرمایی دهه مبارک فجر در نقاط مختلف این استان از روز ۱۲ بهمن آغاز می‌شود که ۲۰۰ ویژه برنامه ورزشی و بقیه در سایر بخش‌های مرتبط است.

وی ادامه داد: افتتاح همزمان چند شرکت تعاونی در گرایش‌های مسکن، خدمات و تولیدی، دیدار با خانواده‌های زیر پوشش بهزیستی، افتتاح چند طرح تولیدی و رفاهی توسط صندوق کارآفرینی امید، از دیگر برنامه‌های کمیته کارگری و کارفرمایی این استان در دهه مبارک فجر است.

امیدی اظهار کرد: کارگران و کارفرمایان از جمله قشرهای اثرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی بودند و این قشر تاکنون در برگزاری جشن‌های دهه مبارک فجر نیز حضور خودجوش و پررنگی داشته‌اند.

وی گفت: کارگران و کارفرمایان در دوران هشت سال دفاع مقدس، دوران سازندگی و عرصه‌های مختلف نیز خدمات شایسته‌ای به کشور ارائه کرده‌اند و این قشر اکنون در خط مقدم جبهه اقتصادی و تولیدات داخلی هستند و همه توان خود را برای توسعه اقتصادی کشور و حل مشکلات به کار گرفته‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی تاکید کرد: در انتخابات سال جاری نقش تعاون‌گران، کارگران، کارفرمایان، کارآفرینان و آحاد مختلف جامعه کلیدی است و مشارکت جامعه کار استان مرکزی در انتخابات، نقشه دشمنان نظام را نقش بر آب خواهد کرد.

وی حضور در انتخابات را تلاش برای اقتدار کشور و تعیین سرنوشت خویش دانست و افزود: انتظار است رؤسای ادارات شهرستان‌های تابعه با برگزاری جلسات مختلف و بیان حساسیت‌های حضور و مشارکت در انتخابات، از تعاونگران، تشکلات کارگری و کارفرمایی و جامعه بزرگ کار و تولید استان و خانواده‌های آنان برای حضور پر شور در انتخابات دعوت کنند.