فراخوان بنیاد ملی نخبگان برای پذیرش پژوهشگر پسادکتری

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی نخبگان با هدف بهکارگیری توانمندیهای پژوهشی و فناورانه دانشآموختگان برتر مقطع دکتری برای حل مسائل و نیازهای صنعت با همکاری سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح از پذیرش پژوهشگر پسادکتری حمایت میکند.
از تمامی دانشآموختگان دورههای دکتری و واجد شرایط زیر دعوت میشود با مراجعه به سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://sina.bmn.ir نسبت به ثبتنام و ارسال مدارک تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ اقدام کنند.
پژوهشگران پسادکتری برگزیده در این برنامه حقوق معادل استادیار پایه یک دانشگاه تهران برای مدت یک سال را دریافت میکنند و مطابق شیوهنامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار میگیرند.
شرایط پژوهشگر پسادکتری:
حداکثر ۵ سال از زمان دانشآموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد.
سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیشتر از ۳۵ سال نباشد.
متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تماموقت در دوره پسادکتری میشود.
پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، مؤسسه یا دانشگاهی دیگر نباشد.
متقاضی دارای سوابق پژوهشی برجسته در زمینه تخصصی باشد.
متقاضی سکونت و یا امکان اقامت در تهران را داشته باشد.
متقاضی، منع قانونی (مانند مشمول سربازی بودن) برای پژوهش تمام وقت نداشته باشد و دارای صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای عقد قرارداد پژوهشی باشد.
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