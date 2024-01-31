رقابت ۲۵۵ نامزد کرمانشاهی بر سر ۸ کرسی مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از آخرین وضعیت و مراحل تاییدشدگان کاندیداها مجلس دوازدهم شورای اسلامی در کرمانشاه که در سالن جلسات معاونت سیاسی و امنیتی استانداری برگزار شد اظهار کرد: وقوع و ادامه حیات نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود توطئه‌های دشمن معجزه آسا رقم خورده و حضور مردم عامل اصلی این جایگاه است.

وی افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در یازدهم اسفندماه خواهد بود که برای بارهای متوالی حضور پیدا کردند و نگرانی از نظر حضور مردم نداریم چون مردم همیشه پای کار بودند و تنها نگرانی برگزار کنندگان برای مهیای فضای مناسب برای حضور مردم است.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به اینکه امسال رشد حوزه‌های انتخابیه استان کرمانشاه را شاهد هستیم، تصریح کرد: شورای نگهبان در جدیدترین بررسی‌های خود ۳۶ نفر را برای استان کرمانشاه تأیید صلاحیت کرده که درحال خاصر ۲۵۵ نفر برای استان کرمانشاه بر سر ۸ کرسی از مجلس شورای اسلامی رقابت خواهند کرد.

شعبانی به تأیید صلاحیت شدگان هر حوزه انتخابیه اشاره و خاطر نشان کرد: در حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب و دالاهو چهار نفر تأیید و تعداد کاندیداها به ۳۸ نفر، در حوزه انتخابیه سنقر یک نفر تأیید و به ۲۵ نفر، حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب سه نفر تأیید و به ۲۳ نفر رسید.

وی ادامه داد: حوزه انتخابیه پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر با یک تأیید شده به ۱۶ نامزد، حوزه انتخابیه کرمانشاه با ۲۱ تأیید شده به ۱۲۵ نفر و حوزه انتخابیه صحنه، کنکاور و هرسین نیز با ۶ تأیید شده به ۲۸ نفر نامزد شورای اسلامی رسیدند.

هر کرسی در مجلس شورای اسلامی ۳۲ رقیب از شهر کرمانشاه دارد

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با مقایسه‌ای بین انتخابات امسال نسبت به سال گذشته، بیان کرد: سال گذشته ۶۹ نفر کاندیدا در شهر کرمانشاه برای سه کرسی باهم رقابت می‌کردند که و امسال این عدد به ۱۲۵ نفر رسید یعنی بر هر کرسی ۳۲ نفر باهم رقابت خواهند داشت.

شعبانی با بیان اینکه فضای موجود پذیرای جریانات مختلف در حوزه‌های انتخابیه بوده، گفت: وضعیت بررسی‌های شورای نگهبان طیفی و سیاسی نبوده و پرونده‌ها به صورت موردی رسیدگی می‌شود و در صورت تأیید اسامی آنها اعلام شده است و در هیچ مرحله‌ای چیزی به نام جریان سیاسی وجود ندارد.

وی در ادامه به شعب اخذ رأی در شهرستان‌ها اشاره و اضافه کرد: ۱۶۶۰ شعبه اخذ رأی در این دوره انتخابات در سطح استان خبر داد و افزود: تعداد یک هزار و ۱۷ شعبه ثابت شهری و روستایی و ۶۴۳ شعبه سیار شهری و روستایی برپا خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه بیان کرد: بر اساس قانون جدید بر فضای تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی امکان تبلیغات تلویزیونی از طریق ۶ شبکه برای هر حوزه انتخابیه فراهم شده که هر نماینده برای حضور در این شبکه‌ها مبلغی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان پرداخت خواهند کرد و در صورت کسب یک درصد آرای مردم این مبلغ به آنها بازگردانده خواهد شد.

شعبانی با تاکید بر اینکه شبکه‌های تبلیغاتی طی ۲۰ روز گذشته فعالیت خود را آغاز کردند، گفت: این شبکه‌های «شاهو» در حوزه انتخابیه پاوه، ثلاث باباجانی، روانسر و جوانرود، «امروله» در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین، «مرصاد» در حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب و دالاهو، «مادیان کوه» در حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی، «بازی دراز» در حوزه انتخابیه گیلانغرب، سرپل ذهاب و قصرشیرین و «تاق‌وسان» در حوزه انتخابیه کرمانشاه راه اندازی شده که مردم می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند.

وی ادامه داد: در راستای برخورد با تبلیغات زود هنگام و رسیدگی به مسائل مربوط به انتخابات هیأت نظارت بر تبلیغات تشکیل شده که تاکنون دز این بررسی‌ها سه داوطلب به صورت کتبی تذکر کتبی و سه نفر از مدیر دستگاه‌های اجرایی هم به دلیل تبلیغات برای کاندیداها به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

وی افزود: دادن وعده‌های فراقانونی، توهین و تخریب سایر داوطلبان و تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی و حقیقی از جمله جرایمی است که در این هیأت به آن رسیدگی می‌شود.

شعبانی در پایان به رسیدگی به هرید و فروش آرا کاندیداها تاکید کرد و متذکر شد: هرگونه تخلفی که توسط افراد رخ بدهد رسیدگی جدی انجام خواهد گرفت و هم اکنون تعدادی از افراد که قصد چنین کاری دارند و یا سابقه چنین اقدامی داشتند شناسایی شدند.