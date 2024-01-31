به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه ملی دومین دوسالانه جشنواره نشان هد هد سفید عصر امروز چهارشنبه 11 بهمن در کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، محمدرضا هراتی معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور حامد علامتی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و اسماعیل جانعلی پور مدیرکل مجامع تشکل‌ها و فعالیت‌های معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد از حاضران این مراسم بودند.

محمدرضا هراتی معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در ابتدای این مراسم گفت: در این رویداد نزدیک به ۳۰۰ کتاب بر مبنای امانت در دوبخش کودک و نوجوان انتخاب شدند.

وی افزود: داوری این رویداد در کل استان‌ها توسط سه هزار عضو انجام شد و استان‌های خراسان شمالی، فارس، همدان و یزد بیشترین مشارکت را در این رویداد داشتند.

کتاب خواندن مساله جامعه است

فرزانه فخریان مشاور وزیر در امور کودک و نوجوان گفت: در جامعه ما کتاب خواندن یک مسئله است و اگر فضیلت حرف زدن درباره کتاب را بتوانیم پیگیری کنیم یک مرحله جدیدی در حوزه کتابخوانی باز می‌شود.

وی افزود: حالا که کودکان با این برنامه‌ها یاد می‌گیرند درباره کتابی که می‌خوانند حرف می‌زنند حتماً آینده روشنی در انتظارمان خواهیم داشت.

در بخش بعدی این برنامه برگزیدگان و داوران کتابدار این رویداد تقدیر شدند.

اسامی شش کتابدار و داور برگزیده این بخش را در ادامه می‌خوانید:

پرسیا کهنسال از استان قزوین

صدیقه شاهمرادی از استان کرمان

سونیا مرادی از استان کرمانشاه

سارا خواجه از استان گلستان

صمد رهبریار از استان گیلان

طیبه عبدلی از استان همدان

در ادامه این مراسم فتح‌الله فروغی ریاست انجمن ناشران کودک و نوجوان بیانیه هیأت داوران را قرائت کرد.

اولویت نهاد کتابخانه‌ها توجه به حوزه کودک و نوجوان است

مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در ادامه این برنامه گفت: تیم ما در نهاد در تمامی رویدادها گمنام ولی اثرگذاراند.

وی افزود: همانطور که دیدید اولویت نهادکتابخانه‌ها توجه به حوزه کودک و نوجوان است که دو گروه مجزا هستند و باید به آن توجه کنیم.

رمضانی گفت: این دو گروه نیاز مجزا دارند و کتابخانه عمومی موظف است در خدمت شأن باشد، عنوان هد هد سفید نیز که به برکت انقلاب اسلامی ایجاد شده است ظرفیت بی بدیلی دارد که با هم افزایی همه نهادها و دستگاه‌ها باید از آن استفاده کرد.

در بخش بعدی این مراسم برگزیدگان نویسندگی تقدیر شدند.

مشروح اسامی برگزیدگان را در ادامه می‌خوانید:

محمدعلی جابری برای کتاب عمو قاسم

محمد میرکیانی برای کتاب قصه ما مثل شد انتشارات به نشر

مجید ملامحمدی برای کتاب قصه‌های خیلی قشنگ

مهرداد صدقی برای کتاب آبنبات هل دار سوره مهر

معصومه یزدانی برای کتاب نامه‌های گاندو

محمدرضا مرزوقی برای کتاب بچه‌های کشتی رافائل

در پایان نیز شش ناشر و ۵ نوجوان ۵ کودک ۵ به عنوان برگزیده این رویداد معرفی شدند.

مشروح اسامی ناشران برگزیدگان این رویداد در ادامه می آید؛

در بخش کودک

سعید قاسمی مدیر انتشارات کتابک

مسعود فرزانه سرپرست انتشارات به نشر

عبدالعظیم فریدون مدیر انتشارات محراب قلم

در بخش نوجوان

علی شیروانی سوره مهر

سیدرضا کروبی انتشارات ایران

محمدرضا کریمی معاون تولید کانون پرورش فکری

همچنین اسامی پنج کودک و نوجوان برگزیده این رویداد عبارت است از:

کودک

زهرا یوسفی از استان زنجان

امیرعلی سلیمانی از استان اصفهان

امیرحسین توفیق از استان بوشهر

سارا آدینه پور از استان تهران

شادی شاملو از استان یزد

نوجوان

محبوبه حمامی از استان خراسان جنوبی

ثنا محبی از استان فارس

مریم قلی وند از استان کرمانشاه

آرزو یوسفی از استان کهگیلویه و بویر احمد

پرنیا شعبانی از استان مازندران