تایلند به دنبال عمق بخشی روابط و تعاملات با اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، پیکیت بونساد، سفیر تایلند در ایران عصر چهارشنبه در دیدار با سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان گفت: از شما سپاسگزارم که این فرصت را به من دادید تا در استانداری اصفهان با شما ملاقات کنم.

وی ادامه داد: سعی کردم در این سفر کوتاه از ظرفیت‌های عظیم و متعدد استان اصفهان بازدید کنم.

سفیر تایلند در ایران بیان کرد: حدود ۷ ماه است که به ایران آماده‌ام و درصدد بودم هرچه زودتر از استان اصفهان بازدیدی داشته باشم که این مهم رقم خورد.

سفیر تایلند در ایران خاطرنشان کرد: در دیداری که با ریاست جمهوری اسلامی ایران داشتم در خصوص ظرفیت‌های بی‌شمار ایران در زمینه‌های مختلف گفت‌وگو کردیم و رئیس جمهور ایران به من توصیه کردند علاوه بر تهران از سایر شهرهای ایران نیز بازدید کنم.

وی اظهار کرد: از آثار تاریخی برجسته و ظرفیت‌های اصفهان بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم، بسیاری از مردم تایلند نیز تمایل دارند تا از ایران و شهر اصفهان بازدید کنند.

سفیر تایلند در ایران گفت: همچنین هیأت‌های تجاری و اقتصادی تایلند نیز تمایل دارند تا از ایران و استان اصفهان بازدید کنند و از ظرفیت‌های این کشور مطلع شوند.

وی ادامه داد: تعدادی از مردم تایلند در استان اصفهان ساکن و در مجموعه جامعه المصطفی اصفهان در حال تحصیل هستند.

سفیر تایلند در ایران گفت: تمایل داریم ارتباطات و تعاملات تایلند و اصفهان را بیش از پیش عمق ببخشیم و برای این تعامل و همکاری اعلام آمادگی کامل می‌کنم.

وی در واکنش به پیشنهاد استاندار اصفهان مبنی بر تعامل گردشگری سلامت، گفت: از این ظرفیت اصفهان بهره خواهیم برد و بعنوان اولویت نخست تعامل با اصفهان به آن توجه خواهیم کرد.