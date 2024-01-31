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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۵

رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد؛

تشکیل ۵ پرونده تخلفات انتخاباتی در کرمان

تشکیل ۵ پرونده تخلفات انتخاباتی در کرمان

کرمان- رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: تاکنون ۵ پرونده جرایم انتخاباتی در استان کرمان در حال رسیدگی است و گزارشات واصله از تخلفات نامزدهای انتخاباتی به شورای نگهبان ارسال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی عصر چهارشنبه در همایش اعضای هیأت‌های نظارت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری استان کرمان که با حضور حجت الاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، افزود: مردم بصیر، فهیم و مؤمن ایران اسلامی با حضور باشکوه در انتخابات، نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی خواهند کرد.

رئیس شورای قضائی استان کرمان ضمن تبریک چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز دهه فجرعنوان کرد: یکی از بزرگترین امتیازات و شاخص‌های افتخار آمیز نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات‌های مستمر با حضور پرشور مردم بوده است که نمادی از مردم سالاری دینی است.

وی ادامه داد: با نگاهی به تاریخ انقلاب‌های جهان شاهد این بودیم که نوع انقلاب اسلامی در ایران در سطح جهان شاخص و منحصر به فرد بود به گونه‌ای که در مدت کمتر از دوماه مردم پای صندوق‌های رأی آمدند و نظام حاکم را با همه پرسی انتخاب کردند.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: مردم در آن زمان در رفراندم با رأی بالا نظام مقدس جمهوری اسلامی را ترجیح دادند.

حمیدی افزود: یکی از ویژگی‌ها و افتخارات جمهوری اسلامی این است که حتی یک روز نیز انتخابات به تعویق نیفتاده است، مسؤولین انتخابات را به نحو سالم برگزار کردند و مردم نیز پای صندوق‌ها آمده اند.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: امروزه با وجود یاوه گویی های دشمنان در خارج از کشور همچنان انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با درصد مشارکت بالا برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در قانون جدید انتخابات به روزرسانی شده است و امروز خط قرمز همگان باید رعایت قانون انتخابات باشد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان افزود: قانون انتخابات نیز مانند بقیه قوانین دست نوشته بشری بوده دارای نقاط و ضعف است اما به هر حال قانون انتخابات فصل الخطاب مجریان و ناظرین انتخابات است.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: در قانون انتخابات، شرح وظایف، تکالیف و مسؤولیت مجریان و ناظرین انتخابات آورده شده است و همه دست اندرکاران موظف هستند مر قانون را اجرا کنند.

وی تصریح کرد: رکن اول انتخابات اجرا است، که تاکنون بسیار مطلوب و باشکوه برگزار شده است، رکن دوم انتخابات نظارت است که همان چشم بینا و بصیر نظارتی شورای نگهبان و دستگاه قضائی است که بر روند انتخابات نظارت می‌کنند.

وی اظهار داشت: امروز شبکه نظارتی کامل بر اساس قوانین و مقررات شکل گرفته است و شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را به نحو مطلوب مانند سال‌های پیش انجام می‌دهد.

نماینده عالی قوه قضائیه بیان کرد: برای دستیابی به چهار راهبرد تعیین شده بوسیله مقام معظم رهبری بایستی امر نظارت بسیار صحیح و طبق موازین قانونی انجام شود.

وی ادامه داد: نوآوری در قانون جدید این است که ناظران شورای نگهبان به عنوان ضابطین قوه قضائیه انتخاب شدند و با این قانون جدید ناظرین می‌توانند ه عنوان ضابط خاص گزارشات را به سیستم قضائی ارسال کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در قانون جدید انتخابات یکی از وظایف قوه قضائیه آموزش ضابطین و صدور کارت برای ناظرین، تشکیل ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی است.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی گفت: با برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای نامزدهای انتخابات و ستادهای انتخاباتی از وقوع بسیاری از تخلفات انتخاباتی پیشگیری شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۵ جلسه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی و ۴۴ مصوبه در ستاد مرکزی انجام شده است، در تمام شهرستان‌ها این ستاد تشکیل شده و ۳۴ جلسه برگزار شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: اولویت دستگاه قضائی استان پیشگیری و آموزش نامزدها و طرفداران آنهاست، اما طبق قانون اگر جرم انتخاباتی ثابت شود قوه قضائیه در جهت برخورد با تخلفات انتخاباتی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی افزود: در حال حاضر ۵۲ شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان راه اندازی شده است.

وی با تاکید بر برگزاری یک انتخابات سالم و رقابتی، گفت: قریب به ۵۸ جرم مربوط به انتخابات در قانون پیش بینی شده است و در صورت ارتکاب نامزدها یا طرفداران آنها به یکی از این جرایم، حتماً پس از تشکیل پرونده قضائی، به جرایم بدون اغماض رسیدگی خواهد شد.

کد مطلب 6010665

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