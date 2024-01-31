تشکیل ۵ پرونده تخلفات انتخاباتی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی عصر چهارشنبه در همایش اعضای هیأت‌های نظارت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری استان کرمان که با حضور حجت الاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، افزود: مردم بصیر، فهیم و مؤمن ایران اسلامی با حضور باشکوه در انتخابات، نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی خواهند کرد.

رئیس شورای قضائی استان کرمان ضمن تبریک چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز دهه فجرعنوان کرد: یکی از بزرگترین امتیازات و شاخص‌های افتخار آمیز نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات‌های مستمر با حضور پرشور مردم بوده است که نمادی از مردم سالاری دینی است.

وی ادامه داد: با نگاهی به تاریخ انقلاب‌های جهان شاهد این بودیم که نوع انقلاب اسلامی در ایران در سطح جهان شاخص و منحصر به فرد بود به گونه‌ای که در مدت کمتر از دوماه مردم پای صندوق‌های رأی آمدند و نظام حاکم را با همه پرسی انتخاب کردند.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: مردم در آن زمان در رفراندم با رأی بالا نظام مقدس جمهوری اسلامی را ترجیح دادند.

حمیدی افزود: یکی از ویژگی‌ها و افتخارات جمهوری اسلامی این است که حتی یک روز نیز انتخابات به تعویق نیفتاده است، مسؤولین انتخابات را به نحو سالم برگزار کردند و مردم نیز پای صندوق‌ها آمده اند.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: امروزه با وجود یاوه گویی های دشمنان در خارج از کشور همچنان انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با درصد مشارکت بالا برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در قانون جدید انتخابات به روزرسانی شده است و امروز خط قرمز همگان باید رعایت قانون انتخابات باشد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان افزود: قانون انتخابات نیز مانند بقیه قوانین دست نوشته بشری بوده دارای نقاط و ضعف است اما به هر حال قانون انتخابات فصل الخطاب مجریان و ناظرین انتخابات است.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: در قانون انتخابات، شرح وظایف، تکالیف و مسؤولیت مجریان و ناظرین انتخابات آورده شده است و همه دست اندرکاران موظف هستند مر قانون را اجرا کنند.

وی تصریح کرد: رکن اول انتخابات اجرا است، که تاکنون بسیار مطلوب و باشکوه برگزار شده است، رکن دوم انتخابات نظارت است که همان چشم بینا و بصیر نظارتی شورای نگهبان و دستگاه قضائی است که بر روند انتخابات نظارت می‌کنند.

وی اظهار داشت: امروز شبکه نظارتی کامل بر اساس قوانین و مقررات شکل گرفته است و شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را به نحو مطلوب مانند سال‌های پیش انجام می‌دهد.

نماینده عالی قوه قضائیه بیان کرد: برای دستیابی به چهار راهبرد تعیین شده بوسیله مقام معظم رهبری بایستی امر نظارت بسیار صحیح و طبق موازین قانونی انجام شود.

وی ادامه داد: نوآوری در قانون جدید این است که ناظران شورای نگهبان به عنوان ضابطین قوه قضائیه انتخاب شدند و با این قانون جدید ناظرین می‌توانند ه عنوان ضابط خاص گزارشات را به سیستم قضائی ارسال کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در قانون جدید انتخابات یکی از وظایف قوه قضائیه آموزش ضابطین و صدور کارت برای ناظرین، تشکیل ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی است.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی گفت: با برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای نامزدهای انتخابات و ستادهای انتخاباتی از وقوع بسیاری از تخلفات انتخاباتی پیشگیری شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۵ جلسه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی و ۴۴ مصوبه در ستاد مرکزی انجام شده است، در تمام شهرستان‌ها این ستاد تشکیل شده و ۳۴ جلسه برگزار شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: اولویت دستگاه قضائی استان پیشگیری و آموزش نامزدها و طرفداران آنهاست، اما طبق قانون اگر جرم انتخاباتی ثابت شود قوه قضائیه در جهت برخورد با تخلفات انتخاباتی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی افزود: در حال حاضر ۵۲ شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان راه اندازی شده است.

وی با تاکید بر برگزاری یک انتخابات سالم و رقابتی، گفت: قریب به ۵۸ جرم مربوط به انتخابات در قانون پیش بینی شده است و در صورت ارتکاب نامزدها یا طرفداران آنها به یکی از این جرایم، حتماً پس از تشکیل پرونده قضائی، به جرایم بدون اغماض رسیدگی خواهد شد.