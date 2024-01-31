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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۵

معاون توسعه منابع انسانی استاندار کردستان:

ادارات و بانک‌های کردستان فردا پنجشنبه ۱۲ بهمن تعطیل شد

ادارات و بانک‌های کردستان فردا پنجشنبه ۱۲ بهمن تعطیل شد

سنندج_معاون توسعه منابع انسانی استاندار کردستان گفت: تمامی ادارات و بانک‌های استان به جز دستگاه‌های امدادی برای صرفه‌جویی گاز فردا پنجشنبه ۱۲ بهمن تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ عبدالله رشیدی پور شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران رسانه‌های جمعی استان، ضمن تبریک دهه مبارک فجر و چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار کرد: با توجه به ورود موج بارشی به استان و برودت هوا که منجر به افزایش مصرف گاز در بخش سیستم‌های گرمایشی خواهد شد بنابراین فردا پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه فعالیت تمامی ادارات دولتی، بانک‌های استان تعطیل است.

وی بیان کرد: این تعطیلی به منظور حفظ پایداری شبکه گاز کشور، و ضمن تاکید بر رعایت صرفه‌جویی در مصرف گاز و بنا به موافقت استاندار کردستان انجام می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان اضافه کرد: تمامی ادارات دولتی، بانک‌ها، مدارس و دانشگاه‌های استان به استثنا دستگاه‌های خدمات‌رسان، پلیس، مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی و واحدهای شیفتی که طبق روال معمول خدمات رسانی خواهند کرد، فردا تعطیل اعلام می‌شود.

کد مطلب 6010770

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    نظرات

    • IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
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      ما باید پایگاهها ی خود را شبیه سازی کنیم تا آمریکا گیج شود از همه چیز مهم تر مرز را محکم کنید آمریکا واسرایل برای ضربه زدن به ایران از تروریسم استفاده می کنند بهترین راه برای شکست آمریکا واسرایل همین اقتصاد زدن کشتی و نابود ی پایگاههای آمریکا در منطقه

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