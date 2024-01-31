به گزارش خبرگزاری مهر؛ عبدالله رشیدی پور شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران رسانه‌های جمعی استان، ضمن تبریک دهه مبارک فجر و چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار کرد: با توجه به ورود موج بارشی به استان و برودت هوا که منجر به افزایش مصرف گاز در بخش سیستم‌های گرمایشی خواهد شد بنابراین فردا پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه فعالیت تمامی ادارات دولتی، بانک‌های استان تعطیل است.

وی بیان کرد: این تعطیلی به منظور حفظ پایداری شبکه گاز کشور، و ضمن تاکید بر رعایت صرفه‌جویی در مصرف گاز و بنا به موافقت استاندار کردستان انجام می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان اضافه کرد: تمامی ادارات دولتی، بانک‌ها، مدارس و دانشگاه‌های استان به استثنا دستگاه‌های خدمات‌رسان، پلیس، مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی و واحدهای شیفتی که طبق روال معمول خدمات رسانی خواهند کرد، فردا تعطیل اعلام می‌شود.

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