وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد عسلویه شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح پنجشنبه با استقبال ارسلان زارع استاندار بوشهر و مدیران استان وارد عسلویه در جنوب استان بوشهر شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به عسلویه، ضمن دیدار با خانواده شهدا، از چند طرح و پروژه اقتصادی نیز بازدید و چند تفاهم‌نامه همکاری، منعقد می‌شود.

مجموعه پتروشیمی که در جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده، مورد بازدید وزیر تعاون قرار می‌گیرد.

وی همچنین در همایش وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان شرکت می‌کند.

در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عسلویه، سه تفاهم نامه در خصوص اجرای مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اهدای ۴ دستگاه آمبولانس از محل مسئولیت اجتماعی صنایع پتروشیمی و همچنین حمایت از مشاغل خانگی منعقد خواهد شد.