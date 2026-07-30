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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۳

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد عسلویه شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد عسلویه شد

بوشهر- احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استقبال استاندار بوشهر و مدیران استان وارد عسلویه در جنوب استان بوشهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح پنجشنبه با استقبال ارسلان زارع استاندار بوشهر و مدیران استان وارد عسلویه در جنوب استان بوشهر شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به عسلویه، ضمن دیدار با خانواده شهدا، از چند طرح و پروژه اقتصادی نیز بازدید و چند تفاهم‌نامه همکاری، منعقد می‌شود.

مجموعه پتروشیمی که در جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده، مورد بازدید وزیر تعاون قرار می‌گیرد.

وی همچنین در همایش وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان شرکت می‌کند.

در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عسلویه، سه تفاهم نامه در خصوص اجرای مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اهدای ۴ دستگاه آمبولانس از محل مسئولیت اجتماعی صنایع پتروشیمی و همچنین حمایت از مشاغل خانگی منعقد خواهد شد.

کد مطلب 6903499

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