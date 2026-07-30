جانشین ستاد اربعین کرمانشاه: تردد از مرز خسروی از ۴۱۱ هزار نفر گذشت

بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند تردد زائران اربعین از مرز بین‌المللی خسروی همچنان شتاب گرفته و در روز هفتم مردادماه بیش از ۹۶ هزار نفر از این گذرگاه رسمی کشور تردد کرده‌اند.

وی با اشاره به آخرین آمار ثبت‌شده در مرز خسروی افزود: از آغاز رسمی عملیات اربعین تاکنون، مجموع تردد زائران ورودی و خروجی از این مرز به بیش از ۴۱۱ هزار نفر رسیده که نشان‌دهنده استقبال گسترده زائران از مسیر خسروی برای عزیمت به عتبات عالیات است.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با بیان اینکه روند تردد در مرز خسروی به‌صورت روان، منظم و بدون مشکل در جریان است، تصریح کرد: تمامی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مورد نیاز برای پذیرش زائران در این مرز فراهم شده و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی و امنیتی استان با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات هستند.

سلیمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل عبور زائران، خاطرنشان کرد: توسعه امکانات پایانه‌ای، تقویت ناوگان حمل‌ونقل، فعالیت شبانه‌روزی موکب‌ها و استقرار مستمر نیروهای خدمات‌رسان، شرایطی را فراهم کرده است که فرآیند ورود، خروج و جابه‌جایی زائران بدون توقف و ازدحام قابل توجه انجام شود.

وی ادامه داد: با نزدیک شدن به روزهای اوج سفرهای اربعین، پیش‌بینی می‌شود حجم تردد از مرز خسروی همچنان افزایش یابد و به همین منظور تمامی ظرفیت‌های استان کرمانشاه برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران در آماده‌باش کامل قرار دارند.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه از زائران خواست برنامه سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و گفت: مرز بین‌المللی خسروی به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و تمامی امکانات و ظرفیت‌های استان برای تأمین امنیت، آرامش و رفاه زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بسیج شده است.