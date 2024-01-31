به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا در یکی دیدار سخت و نفس گیر پس از تساوی یک به یک در وقت‌های قانونی و اضافه، در ضربات پنالتی با درخشش علیرضا بیرانوند با نتیجه ۵ بر ۳ از سد تیم فوتبال سوریه عبور کند و به مرحله یک چهارم نهایی برسد.

حمید مطهری مربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان این دیدار گفت: بازی را خوب شروع کردیم و بازی خوبی انجام دادیم اما متأسفانه از موقعیت‌ها استفاده نکردیم. تیم سوریه تا قبل از اینکه صاحب ضربه پنالتی شود عملکرد خوبی نداشت اما متأسفانه ضربه پنالتی گل شد و بازی به تساوی کشید.

وی ادامه داد: بعد از اخراج طارمی و ۱۰ نفره شدن شرایط بسیار سختی را متحمل شدیم. متأسفانه بازی را خودمان برای خودمان سخت کردیم اما بازیکنان ما در نهایت تعهد وظایف خود را انجام دادند و توانستیم بازی را ببریم و دل هواداران را شاد کنیم.