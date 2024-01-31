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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۳۱

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

مربی تیم ملی: از موقعیت‌ها استفاده نکردیم

مربی تیم ملی: از موقعیت‌ها استفاده نکردیم

مربی تیم ملی فوتبال ایران معتقد است بازیکنان تیم ملی در دیدار با سوریه از موقعیت ها به خوبی استفاده نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا در یکی دیدار سخت و نفس گیر پس از تساوی یک به یک در وقت‌های قانونی و اضافه، در ضربات پنالتی با درخشش علیرضا بیرانوند با نتیجه ۵ بر ۳ از سد تیم فوتبال سوریه عبور کند و به مرحله یک چهارم نهایی برسد.

حمید مطهری مربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان این دیدار گفت: بازی را خوب شروع کردیم و بازی خوبی انجام دادیم اما متأسفانه از موقعیت‌ها استفاده نکردیم. تیم سوریه تا قبل از اینکه صاحب ضربه پنالتی شود عملکرد خوبی نداشت اما متأسفانه ضربه پنالتی گل شد و بازی به تساوی کشید.

وی ادامه داد: بعد از اخراج طارمی و ۱۰ نفره شدن شرایط بسیار سختی را متحمل شدیم. متأسفانه بازی را خودمان برای خودمان سخت کردیم اما بازیکنان ما در نهایت تعهد وظایف خود را انجام دادند و توانستیم بازی را ببریم و دل هواداران را شاد کنیم.

کد مطلب 6010876

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