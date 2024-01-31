ونزوئلا اهل باج دهی نیست/آمریکا را بار دیگر ناکام خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه ونزوئلا در پیامی با هشدار به توطئه‌های واشنگتن در ونزوئلا وعده داد که کاراکاس بار دیگر توطئه‌های آمریکا در ونزوئلا را ناکام خواهد گذاشت.

شبکه خبری المیادین بامداد پنجشنبه گزارش داد که ایوان جیل پینتو، وزیر خارجه ونزوئلا در صفحه خود در پلتفرم ایکس با خطاب به مقامات واشنگتن گفت: ونزوئلا هرگز در برابر باج خواهی دشمنان سر خم نخواهد کرد و مداخلات آمریکا در ونزوئلا محکوم به شکست خواهد بود.

ایوان جیل در بخش دیگری از پیام خود خطاب به دشمنان قسم خورده کاراکاس افزود: ونزوئلا بارها تحرکات فتنه‌انگیز دشمنان و متجاوزان را ناکام گذاشته است و در مسیر پیروزی‌های خود در برابر دشمنان با تمسک به قانون اساسی مقدس خود ادامه خواهیم داد.

گفتنی است متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت بایدن معافیت تحریم‌هایی را که سال گذشته علیه ونزوئلا به این کشور اعطا شده بود، پس از اینکه دادگاه عالی ونزوئلا از نامزدی ماریا کورینا ماچادو، نامزد اصلی مخالفان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ ممانعت کرد، لغو خواهد کرد.»