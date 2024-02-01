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۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۱۹

یک روزنامه عبری زبان خبر داد؛

نامه‌نگاری صهیونیست‌ها با دادگاه عالی برای کنار گذاشتن نتانیاهو

نامه‌نگاری صهیونیست‌ها با دادگاه عالی برای کنار گذاشتن نتانیاهو

یک روزنامه عبری زبان از نامه نگاری تعدادی از چهره های سیاسی و نظامی سابق رژیم صهیونیستی با دادگاه عالی این رژیم برای برکناری بنیامین نتانیاهو از سمت خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که ۱۰ شخصیت صهیونیست از جمله مسؤولان سابق ارتش این رژیم و نمایندگان پارلمان با ارسال نامه‌ای خطاب به دادگاه عالی خواهان اعلام عدم صلاحیت بنیامین نتانیاهو برای باقی ماندن در پست نخست وزیری شدند.

در این گزارش آمده است که در میان کسانی که نامه مذکور را امضا کرده‌اند موشه یعالون وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی، دان حالوتس رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش و یکی از اعضای پارلمان این رژیم نیز حضور دارند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی پیشتر گزارش داده بود که یاییر لاپید رئیس مخالفان کابینه کنونی رژیم صهیونیستی در سخنانی خواستار برکناری ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی و بتسییل اسموتریچ وزیر دارایی این رژیم و حضور اعضای حزب خود در کابینه رژیم صهیونیستی شد.

بر این اساس لاپید گفت: آماده‌ایم برای نجات اسیران به جای بن گویر و اسموتریچ در کابینه حضور داشته باشیم. من نمی‌خواهم نتانیاهو را نجات بدهم بلکه می‌خواهم اسیران را نجات بدهم.

رئیس مخالفان کابینه کنونی رژیم صهیونیستی با اذعان به وجود اختلافات و مشکلات در فضای سیاسی این رژیم اعلام کرد: اجازه نمی‌دهم مشکلات سیاسی مانع از دستیابی به توافق بازگرداندن اسیران بشود.

کد مطلب 6011555

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