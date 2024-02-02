معرفی چهره ضد انقلاب در آثار مستند ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اشرفی نسب شامگاه پنجشنبه در جریان اکران مستند «آلترناتیو» که با موضوع بررسی مواضع آیت الله شریعتمداری در اوایل انقلاب اسلامی است، به ضرورت تولید این چنین آثاری در جهت بیان چگونگی پیروزی و استمرار انقلاب اشاره و اظهار کرد: مبارزات بسیاری برای تشکیل حکومت اسلامی صورت گرفته و شکل گیری آن تمنای مجاهدان بود؛ بر همین اساس روایت بخش‌های مختلف آن برای جامعه ضروری است.

پژوهشگر تاریخ معاصر گفت: اگر در تولیدات حوزه انقلابی از قهرمانان صحبت می‌کنیم در مقابل باید چهره ضد قهرمان را نیز برای آگاه سازی جامعه به تصویر بکشیم.

وی با بیان اینکه نگاه متحجرانه می‌تواند همچنان در بدنه انقلابی وجود داشته باشد، افزود: رهبری از وحدت شیعه و سنی صحبت می‌کند اما برخی به مخالفت بر می‌خیزند که چرا رهبری عایشه را ام المومنین خطاب می‌کند؟

اشرفی نسب اظهار کرد: بسیاری افراد در ظاهر مذهبی هستند اما همراه انقلاب نیستند این افراد متحجرانه برخورد می‌کنند و در نگاه انقلاب اسلامی قرار نمی‌گیرند.

پژوهشگر تاریخ معاصر با طرح این پرسش که چرا جامعه نسبت به تفکر و عملکرد این افراد آگاه نیست، افزود: چون روایت تاریخی در قاب مستند و فیلم بیان نکردیم.