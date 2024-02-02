به گزارش خبرگزاری مهر، داورانِ فیلمهای قرآنی در چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر، عباس صالح مدرسهای، کارگردان و تهیه کننده سینما، امیرعباس قِلیچلو بازیگر، فیلمنامهنویس و کارگردان و سیدمصطفی زراوندیان فیلمنامهنویس هستند که طی سالهای گذشته در زمینه پژوهش، برنامهریزی و تولید فیلمهای قرآنی تلاش کردهاند.
مقرر شده این داوران با انتخاب بهترین گزینههای معطوف به اهداف راهبردیِ معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توجه به مؤلفههای هویتساز کلامالله مجید، موجبات ترغیب و تشویق هنرمندان سینمایی در پردازش این مضامین را به سهم خود فراهم سازند.
در بهمن سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار محمد داودی و محمدعلی باشه آهنگر دو سینماگرِ خادمِ قرآن در ترکیب هیئت داوری بخش سودای سیمرغ چهلمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر حضور داشتند.
اهتزاز پرچم هنر قدسی
براساس این گزارش علیرضا معاف، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سال گذشته (۱۴۰۱) در نشست داوران فیلمهای قرآنی گفت: تجمیع نگاههای صاحبنظران قرآنی، سینمایی و حوزه علوم ارتباطات اجتماعی میتواند برای هموارسازی و نهادینهشدنِ تولید و عرضه فیلمهای قرآنی مؤثر باشد.
وی افزود: این هیئت و ترکیبِ متخصص میتواند مقدمه یک حرکت جمعیِ تشکیلاتی باشد و در شرایط پیچیده امروز، عملاً پرچم هنر قدسی را برافراشته نگه دارد.
پیش از این نیز سینماگران صاحبنام کشورمان همچون مجید مجیدی، رضا میرکریمی، شهریار بحرانی، مجتبی راعی، کمال تبریزی، سیدناصر هاشم زاده، منوچهر محمدی، سیدداوود میرباقری، امیرعباس قِلیچ لو، جمال شورجه، عباس صالح مدرسهای، محمد داوودی، محمد علی باشه آهنگر و عبدالحمید قدیریان، مفتخر به کسب این مقام شده بودند.
فیلمها و هنرمندان برگزیده از سوی هیئت داوران معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دورههای گذشته جشنواره بینالمللی فیلم فجر شامل نرگس آبیار برای فیلم «شبی که ماه کامل شد»، مهدی فقیه به پاس یک عمر فعالیتِ هنری در ایفای نقشِ انسانهای مُصلح و قرآنی، محمد حبیبیمنصور برای مستند «بانو»، محسن عنایتی برای پویانمایی (انیمیشن) «بنیامین»، سیاوش سرمدی برای فیلم «منصور»، حسین دارابی، احسان ثقفی و احمد حیدریان نویسندگان فیلمنامه «مصلحت»، نازنین فراهانی به خاطر نقشآفرینیِ زیبا و متفاوت در راستای ترسیم عفو و بخشش در آموزههای دینی، بهروز شعیبی برای حضور در شکلگیری فیلمهای الهام گرفته از مفاهیم و مضامین قرآن و عترت، کیوان علیمحمدی و علیاکبر حیدری به خاطر انعکاس حماسه جاوید ایثار و شهادتِ خلبانان جان برکفِ جهاد مقدس، حامد عنقا برای نگارش فیلمنامه قرآنیِ «غریب» و بابک حمیدیان برای بازی در فیلم «غریب» در خلق شخصیت شهید محمد بروجردی بودند.
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