امدادرسانی به حادثه دیدگان برف و کولاک در ۱۵ استان

بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره روند خدمت رسانی به حادثه دیدگان ناشی از کولاک در کشور اظهارداشت: از ١١ تا ١٣بهمن ماه (صبح امروز) ١٥ استان آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، لرستان و مرکزی متأثر از برف و کولاک شده است.

وی با اشاره به اینکه امداد رسانی در ٢١ محور کوهستانی صورت گرفته است، افزود: در این مدت ٦٠٠نفر امدادرسانی و ۵ نفر اسکان اضطراری و ۴ نفر به مناطق امن منتقل شده اند همچنین یک بیمار به مرکز درمانی انتقال یافت.

محمودی اعلام کرد: همچنین در این مدت ١٢٩ خودروی گرفتار در برف رهایی یافت و ۳۳ تیم عملیاتی مشغول امدادرسانی بوده اند همچنین تعداد زیادی پتو و بسته غذایی میان حادثه دیدگان توزیع شده است و امدادرسانی همچنان ادامه دارد.