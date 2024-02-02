ثبت بارش باران در ۱۹ نقطه خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، مجموع بارش تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز جمعه در شهرستان ایذه ۱۸.۹ میلیمتر ثبت شد که بیشترین میزان بارش‌ها در استان را به خود اختصاص داده است.

همچنین میزان بارندگی در اهواز هفت میلیمتر، گتوند ۶.۷ میلیمتر، مسجدسلیمان ۶.۳ میلیمتر، دهدز ۴.۶ میلیمتر، لالی ۴.۲ میلیمتر، کشاورزی اهواز ۳.۳ میلیمتر، هندیجان سه میلیمتر، شوشتر ۲.۷ میلیمتر، رامهرمز ۲.۲ میلیمتر، بهبهان ۲ میلیمتر و امیدیه ۱.۶ میلیمتر ثبت شده است.

میزان بارش باران در آغاجاری و حسینیه اندیمشک یک میلیمتر، آبادان ۰.۵ میلیمتر، بندر ماهشهر ۰.۲ میلیمتر، شوش ۰.۱ میلیمتر، دزفول و شادگان ۰.۰۱ میلیمتر ثبت شد.