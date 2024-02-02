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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۶

ثبت بارش باران در ۱۹ نقطه خوزستان

ثبت بارش باران در ۱۹ نقطه خوزستان

اهواز- اداره کل هواشناسی خوزستان از ثبت بارش باران در ۱۹ نقطه استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، مجموع بارش تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز جمعه در شهرستان ایذه ۱۸.۹ میلیمتر ثبت شد که بیشترین میزان بارش‌ها در استان را به خود اختصاص داده است.

همچنین میزان بارندگی در اهواز هفت میلیمتر، گتوند ۶.۷ میلیمتر، مسجدسلیمان ۶.۳ میلیمتر، دهدز ۴.۶ میلیمتر، لالی ۴.۲ میلیمتر، کشاورزی اهواز ۳.۳ میلیمتر، هندیجان سه میلیمتر، شوشتر ۲.۷ میلیمتر، رامهرمز ۲.۲ میلیمتر، بهبهان ۲ میلیمتر و امیدیه ۱.۶ میلیمتر ثبت شده است.

میزان بارش باران در آغاجاری و حسینیه اندیمشک یک میلیمتر، آبادان ۰.۵ میلیمتر، بندر ماهشهر ۰.۲ میلیمتر، شوش ۰.۱ میلیمتر، دزفول و شادگان ۰.۰۱ میلیمتر ثبت شد.

کد مطلب 6011984

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    نظرات

    • فرید ابادانی IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      1 0
      پاسخ
      بازم خدا را شکر بهتر هیچ نباریدن هست.الهی ب امید تو برای روز های خوب.پس ببار

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