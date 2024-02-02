تیم دلسوختگان قم بارمان خمینی شهر را در هم کوبید

به گزارش خبرنگار مهر، از چارچوب هفته نهم مسابقات لیگ دسته یک فوتسال دیدار تیم‌های دلسوختگان قم و بارمان خمینی شهر عصر جمعه در سالن ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد.

تیم دلسوختگان این دیدار را با نتیجه ۶ بر یک به سود خود خاتمه داد.

در این دیدار محسن بخشی (۲ گل)، مهدی فتح خانی (۲ گل)، محسن سابقی و ابوالفضل دامن خشک برای دلسوختگان قم گلزنی کردند. گل تیم بارمان خمینی شهر نیز توسط رضا طهماسبی به ثمر رسید.

تیم دلسوختگان اهل بیت قم در هفته بعدی رقابت‌ها میهمان تیم آینده مقاومت تنکابن است. بارمان خمینی شهر نیز در خانه با مقاومت شهید یونسی یزد مصاف خواهد کرد.

رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال کشور در چهار گروه هفت تیمی برگزار می‌شود و در پایان دور رفت و برگشت ۲ تیم اول و دوم هر گروه راهی مرحله حذفی می‌شوند تا در پایان ۲ تیم اول لیگ دسته اول راهی لیگ برتر شوند.

تیم های مقاومت شهد یونسی فر یزد، مدافعان حرم علی آباد کتول، شهروند ساری، پارسه امیدیه، دلسوختگان اهل بیت قم، بارمان خمینی شهر و مقاومت تنکابن در گروه اول مسابقات قرار دارند.