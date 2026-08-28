صبوری: بازی در بندرعباس برای هر تیمی سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صبوری شامگاه جمعه پس از شکست تیم دلسوختگان قم برابر پالایش نفت بندرعباس، اظهار کرد: ابتدا به تیم خوب پالایش نفت بندرعباس بابت این پیروزی تبریک می‌گویم و از تماشاگران خوب بندرعباس که تیم خود را تشویق کردند نیز تشکر می‌کنم.

وی افزود: فقط یک صحنه وجود داشت که متأسفانه یک نفر سوت زد و موقعیت صددرصد گل ما را گرفت، اما نمی‌توان این موضوع را به کل سالن تعمیم داد. به جز این مورد سالن و جو آن بسیار خوب بود و بازی نیز به نظر من دیداری تاکتیکی و زیبا بود.

سرمربی دلسوختگان قم، ادامه داد: به تیممان و این جوانانی که داریم افتخار می‌کنم. این بازیکنان آینده فوتسال هستند. شما می‌دانید که بازی کردن در بندرعباس در این سالن و با این جو سنگین بسیار سخت است و تیم‌های بزرگ نیز در اینجا به مشکل می‌خورند.

صبوری، تصریح کرد: با این حال بازیکنان ما امروز خیلی خوب بازی کردند و تا دقایق آخر حتی شانس داشتیم بازی را به طور کامل برگردانیم اما متأسفانه روی گل چهارم مرتکب اشتباه شدیم و این هم جزئی از فوتسال است.

وی خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله کار می‌کنیم و برای بازی‌های آینده ادامه می‌دهیم تا اشتباهاتمان را کمتر کنیم. در مجموع از بازی تیم و عملکرد همه بازیکنان راضی بودم و به آنها خسته‌نباشید می‌گویم.