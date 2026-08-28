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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲

صبوری: بازی در بندرعباس برای هر تیمی سخت است

صبوری: بازی در بندرعباس برای هر تیمی سخت است

بندرعباس - سرمربی دلسوختگان قم گفت: بازی در بندرعباس با این جو سنگین برای هر تیمی دشوار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صبوری شامگاه جمعه پس از شکست تیم دلسوختگان قم برابر پالایش نفت بندرعباس، اظهار کرد: ابتدا به تیم خوب پالایش نفت بندرعباس بابت این پیروزی تبریک می‌گویم و از تماشاگران خوب بندرعباس که تیم خود را تشویق کردند نیز تشکر می‌کنم.

وی افزود: فقط یک صحنه وجود داشت که متأسفانه یک نفر سوت زد و موقعیت صددرصد گل ما را گرفت، اما نمی‌توان این موضوع را به کل سالن تعمیم داد. به جز این مورد سالن و جو آن بسیار خوب بود و بازی نیز به نظر من دیداری تاکتیکی و زیبا بود.

سرمربی دلسوختگان قم، ادامه داد: به تیممان و این جوانانی که داریم افتخار می‌کنم. این بازیکنان آینده فوتسال هستند. شما می‌دانید که بازی کردن در بندرعباس در این سالن و با این جو سنگین بسیار سخت است و تیم‌های بزرگ نیز در اینجا به مشکل می‌خورند.

صبوری، تصریح کرد: با این حال بازیکنان ما امروز خیلی خوب بازی کردند و تا دقایق آخر حتی شانس داشتیم بازی را به طور کامل برگردانیم اما متأسفانه روی گل چهارم مرتکب اشتباه شدیم و این هم جزئی از فوتسال است.

وی خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله کار می‌کنیم و برای بازی‌های آینده ادامه می‌دهیم تا اشتباهاتمان را کمتر کنیم. در مجموع از بازی تیم و عملکرد همه بازیکنان راضی بودم و به آنها خسته‌نباشید می‌گویم.

کد مطلب 6930642

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