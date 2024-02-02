حمله جدید حزب الله به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت در ساعت ۳:۵۰ عصر امروز جمعه به وقت محلی مرکز نظامی رویسات العلم در بلندی‌های کفرشوبا و مزارع اشغالی شبعا را با موشک هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان در بیانیه دیگری بیان کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۴:۴۰ عصر امروز جمعه به وقت محلی دوم فوریه ۲۰۲۴، مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در حومه رویسات العلم با موشک هدف قرار دادند.

این در حالی است که روز گذشته، رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از شهردار شهرک اشغالی «کریات شمونه»، در شمال فلسطین اشغالی گزارش دادند که این شهرک هر روز هدف حملات موشکی و راکتی مقاومت از جنوب لبنان قرار می‌گیرد. شهردار شهرک کریات شمونه همچنین گفت که اگر یک روز این شهرک به صورت مستقیم هدف حملات حزب الله قرار نگیرد، مناطق اطراف آن حتماً هدف قرار می‌گیرند. وی در ادامه اذعان کرد که موشک‌های حزب الله دیگر آن موشک‌هایی که در جنگ‌های سابق از آن استفاده می‌کرد، نیست.

روزنامه «یدیعوت آحارانوت» نیز به نقل از «نعمان گابی» شهردار شهرک شلومی گزارش داد که اصابت موشک‌های برکان حزب الله به این شهرک شدت گرفته است و صهیونیست‌ها در معرض خطر واقعی قرار دارند.