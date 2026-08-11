حجت‌الاسلام سید هاشم موسوی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم دسته‌روی به مناسبت سالروز شهادت امام رضا(ع) روز ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵ در شهر یاسوج برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم از امامزاده عبدالله(ع) آغاز شده و عزاداران مسیر تعیین‌شده را به سمت آبشار یاسوج طی خواهند کرد.

معاون اداره‌کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با دعوت از عموم مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهر یاسوج برای حضور در این مراسم، گفت: این برنامه با هدف گرامیداشت سالروز شهادت امام هشتم شیعیان و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود.

وی از مردم خواست با حضور پرشور در این مراسم، جلوه‌ای از ارادت و دلدادگی خود به اهل‌بیت(ع) را به نمایش بگذارند.

حجت الاسلام موسوی نیا اضافه کرد:شرکت‌کنندگان در این مراسم می‌توانند پرچم سرخ خون‌خواهی را به همراه داشته باشند.