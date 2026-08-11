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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

دسته‌روی عزاداران رضوی در یاسوج برگزار می‌شود

دسته‌روی عزاداران رضوی در یاسوج برگزار می‌شود

یاسوج- معاون اداره‌کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری مراسم دسته‌روی عزاداران رضوی به مناسبت شهادت امام رضا(ع) در شهر یاسوج خبر داد.

حجت‌الاسلام سید هاشم موسوی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم دسته‌روی به مناسبت سالروز شهادت امام رضا(ع) روز ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵ در شهر یاسوج برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم از امامزاده عبدالله(ع) آغاز شده و عزاداران مسیر تعیین‌شده را به سمت آبشار یاسوج طی خواهند کرد.

معاون اداره‌کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با دعوت از عموم مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهر یاسوج برای حضور در این مراسم، گفت: این برنامه با هدف گرامیداشت سالروز شهادت امام هشتم شیعیان و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود.

وی از مردم خواست با حضور پرشور در این مراسم، جلوه‌ای از ارادت و دلدادگی خود به اهل‌بیت(ع) را به نمایش بگذارند.

حجت الاسلام موسوی نیا اضافه کرد:شرکت‌کنندگان در این مراسم می‌توانند پرچم سرخ خون‌خواهی را به همراه داشته باشند.

کد مطلب 6913935

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      0 0
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      👍👍🌹🌹
    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      0 0
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      ۲۸ صفر تسلیت باد
    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      0 0
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      از همه متولیان سپاس گذاریم🙏
    • IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      0 0
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      عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت امام هشتم

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