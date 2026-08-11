به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام طاها توکلی ، صبح سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و به‌ویژه شهدای عرصه رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه در طول سال‌های گذشته در مسیر تبیین حقایق و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به رسالت خطیر رسانه در جامعه افزود: خبرنگار باید میان واقعیت‌های موجود و افکار عمومی واسطه‌ای امین باشد و آنچه را که در جامعه رخ می‌دهد، بدون تحریف، بزرگنمایی و جانبداری غیرحرفه‌ای به مخاطبان منتقل کند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، تقوا و اخلاق حرفه‌ای را از الزامات فعالیت رسانه‌ای دانست و بیان کرد: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های خبرنگاری حرفه‌ای، پایبندی به حقیقت و پرهیز از انتشار اخبار بی‌پایه و فاقد منبع معتبر است.

توکلی ادامه داد: خبرنگاران باید ابعاد مختلف یک خبر را بررسی کرده و پیش از انتشار، منابع و صحت اطلاعات را مورد ارزیابی قرار دهند، چراکه خبر بدون پشتوانه معتبر ممکن است به جای افزایش آگاهی عمومی، موجب ایجاد تردید و تشویش در جامعه شود.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تحریف و بزرگنمایی در اخبار گفت: رسانه نباید برای جذب مخاطب یا عقب نماندن از جریان خبری، واقعیت‌ها را تغییر دهد یا بر اساس هیجانات و منافع شخصی و گروهی اقدام به انتشار خبر کند.

بی‌طرفی اصل مهم در فعالیت رسانه‌ای

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، بی‌طرفی را یکی از اصول اساسی فعالیت خبرنگاری عنوان کرد و گفت: خبرنگار نباید خود را وابسته به اشخاص، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی کند، بلکه باید به عنوان چشم بیدار جامعه، واقعیت‌ها را مشاهده و متناسب با ضرورت و اقتضای جامعه منعکس کند.

توکلی افزود: رقابت میان رسانه‌ها امری طبیعی است، اما این رقابت باید در مسیر افزایش کیفیت اطلاع‌رسانی، انتقال پیام درست و خدمت به جامعه باشد و نه ایجاد فضای تخریبی و تضعیف اعتماد عمومی.

وی اخلاق حرفه‌ای را مکمل این رویکرد دانست و گفت: رسانه انقلابی باید در کنار دلسوزی و خیرخواهی، اخلاق حرفه‌ای را رعایت کند و با سعه صدر و مسئولیت‌پذیری به سراغ رویدادها برود.

وی با اشاره به شرایط کنونی و تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی اظهار کرد: امروز جنگ رسانه‌ای و شناختی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل است و دشمن پیش از آنکه بخواهد جسم و امکانات یک ملت را هدف قرار دهد، به دنبال تغییر باورها، تضعیف اراده‌ها و ایجاد تردید در میان مردم است.

توکلی تصریح کرد: اگر دشمن بتواند باورها و اراده مردم را تضعیف کند، زمینه برای تحقق اهداف خود را فراهم کرده است، اما تا زمانی که مردم از ایمان، آگاهی، بصیرت و روحیه مقاومت برخوردار باشند، دشمن نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها در این میدان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، افزود: مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن نیازمند روایت دقیق، مستند و به‌موقع از واقعیت‌های جامعه است و خبرنگاران می‌توانند با اطلاع‌رسانی صحیح، مانع شکل‌گیری روایت‌های جعلی و انحرافی شوند.

رسانه باید امید و اعتماد عمومی را تقویت کند

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، ایجاد امید و اعتماد عمومی را از مهم‌ترین کارکردهای رسانه عنوان کرد و گفت: خبر و روایت رسانه‌ای باید در نهایت به افزایش امید، اعتماد و رضایت عمومی منجر شود.

توکلی ادامه داد: رسانه‌ها باید در کنار بیان مشکلات و کاستی‌ها، دستاوردها و اقدامات انجام‌شده را نیز برای مردم تشریح کنند تا افکار عمومی تصویری واقعی و متوازن از شرایط جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به عملکرد مجموعه‌های مختلف در استان کردستان اظهار کرد: ضروری است دستاوردها و اقدامات انجام‌شده در استان به شکل دقیق برای مردم روایت شود و در کنار آن، مشکلات و نقاط ضعف نیز با نگاه دلسوزانه و اصلاح‌گرایانه مورد توجه قرار گیرد.

توکلی، افزایش سطح آگاهی و بصیرت جامعه را یکی دیگر از وظایف مهم رسانه‌ها دانست و گفت: اطلاع‌رسانی نباید صرفاً به انتقال یک خبر محدود شود، بلکه باید زمینه فهم عمومی، افزایش معرفت، دشمن‌شناسی و جریان‌شناسی را فراهم کند.

وی افزود: هر اندازه جامعه نسبت به جریان‌ها، اهداف و سناریوهای دشمن آگاهی بیشتری داشته باشد، امکان اثرگذاری جریان‌های تجزیه‌طلب، معاند و فتنه‌گر کاهش پیدا می‌کند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان تأکید کرد: رسانه‌ها باید با تولید محتوای دقیق و روشنگرانه، اجازه ندهند روایت‌های جعلی و جریان‌های تفرقه‌افکن بر افکار عمومی غلبه کنند.

ضرورت تقویت حضور رسانه‌ای در میدان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حضور میدانی خبرنگاران اظهار کرد: حضور رسانه‌ها در صحنه‌های اجتماعی و انتقال مستقیم مطالبات و دیدگاه‌های مردم می‌تواند به افزایش فهم متقابل و کاهش شبهات کمک کند.

توکلی افزود: انتظار می‌رود رسانه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف، به صورت جدی‌تر در میدان اطلاع‌رسانی حضور داشته باشند و با تولید روایت‌های مستند و دقیق، در برابر جریان‌هایی که به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف هستند، نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان گفت: عیار رسانه‌ها در دقت، سرعت، مسئولیت‌پذیری و تعهد آنان نسبت به حقیقت و منافع عمومی مشخص می‌شود و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند رسانه‌هایی هستیم که بتوانند در میدان جنگ شناختی، روایت درست و مستند را به جامعه منتقل کنند