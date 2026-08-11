۲ تصادف صبح امروز در اصفهان ۴ فوتی داشت؛مرگ مرد ۴۳ ساله در استخر

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این حوادث اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۱۴:۲۹ روز ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ بر اثر تصادف اتوبوس با کامیون در ۱۰ کیلومتری میمه از سمت دلیجان رخ داد که پنج تیم عملیاتی اورژانس شامل چهار آمبولانس و یک اتوبوس‌آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۱۱ نفر مصدوم شدند و متأسفانه راننده اتوبوس که مردی بود، جان خود را از دست داد. مصدومان این سانحه پس از انجام اقدامات اولیه به مرکز درمانی حضرت محمد (ص) میمه منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: دومین حادثه ویژه ساعت ۱۲:۱۷ همان روز در شهرستان اردستان، دو کیلومتر بعد از نهوج به سمت کوهپایه و بر اثر برخورد کامیون و پراید رخ داد که دو تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

عابدی گفت: در این سانحه یک نفر به صورت سرپایی درمان شد اما متأسفانه سه نفر شامل دو زن و یک مرد جان باختند.

وی همچنین به سومین حادثه ویژه اشاره کرد و افزود: ساعت ۸:۰۸ روز ۲۰ مردادماه نیز گزارش غرق‌شدگی در یک استخر ذخیره آب در خیابان دکتر حسابی اصفهان به مرکز اورژانس اعلام شد که یک تیم عملیاتی ۱۱۵ به محل اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: در این حادثه نیز یک مرد ۴۳ ساله جان خود را از دست داد.

عابدی با بیان اینکه مجموع این سه حادثه ۱۲ مصدوم و ۵ فوتی برجا گذاشته است، از رانندگان و شهروندان خواست با رعایت اصول ایمنی، سرعت مطمئنه و احتیاط بیشتر در مسیرهای جاده‌ای و همچنین پرهیز از حضور بدون تجهیزات ایمنی در حاشیه منابع آبی، از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنند.