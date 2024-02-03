نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر نگاهی به بورس داشته باشیم متوجه خواهیم شد شکل سرمایه گذاری با گذشته بسیار متفاوت شده است، گفت: اگر الگوهای سرمایه گذاری صحیح رعایت نشود سرمایه گذار و فرد معامله گر بازار را به بدترین شکل ممکن ترک خواهد کرد.

این فعال بازار سرمایه افزود: در حال حاضر تنش‌های منطقه محرکی بر رشد دلار شده است اما اگر کاهش ارزش پول ملی را نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که این کاهش ناشی از بستر مریض اقتصادی است که دهه‌ها بر اقتصاد حاکم بوده و تنها تنش‌های منطقه باعث شده این رشد خودی نشان دهد.

به گفته رجایی، حرکت کردن دلار باعث حرکت در بورس می‌شود و درنتیجه سرمایه گذاران باید به دنبال گروه‌هایی باشند که جریان پول در آنها وجود دارد به عنوان مثال گروه انبوه سازی در چند ماه گذشته فعالیت خوبی داشته و سهام جا مانده از رشد همچنان در این گروه‌ها وجود دارد که اگر تحلیل مناسبی باشد به راحتی می‌توان این سهام را شناسایی کرد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: با توجه به آنچه دولت برای شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته می‌توان بر این باور رسید که اگرچه این شرکت‌ها توانایی رشد دارند اما در برابر تورم عقب خواهند ماند پس در چنین حالتی سرمایه گذاران بهتر است سهامی را پیدا کنند که از لحاظ کلیت جریان پول در آن وجود داشته باشد تا بتوان بهترین امتیاز ممکن را کسب کرد.