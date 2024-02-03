۷۱۳ پروژه در نظرآباد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح شنبه در دیدار با دست اندرکاران برگزاری انتخابات در نظرآباد که در مصلای نماز جمعه این شهرستان انجام شد، ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر گفت: در این شهرستان به یمن این روزها ۷۱۳ پروژه با بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار و ایجاد اشتغال برای بیش از ۸۰۰ نفر، مورد بهره برداری قرار میگیرد.
وی مطرح کرد: دولت مردمی سیزدهم علیرغم محدودیتهای مالی، با جدیت درصدد جبران کمبودها و عمل به تعهدات گذشته و کنونی است. قدردانی از تلاشهای صورت گرفته و اهتمام مدیران در بخشهای مختلف یک وظیفه است و باید این فرهنگ را ترویج دهیم.
استاندار البرز مشارکت حداکثری در انتخابات را اصل اساسی در خنثی سازی توطئهها و تبلیغات منفی دشمنان نظام و مردم دانست و افزود: دست اندرکاران برگزاری انتخابات امین و معتمد مردم و نظام هستند بنابراین علاوه بر انجام وظایف، تکلیف بزرگ تبیین گری و امیدآفرینی در خصوص دستاوردهای انقلاب و دعوت مردم برای حضور در پای صندوقهای رأی را نیز دارند.
عبداللهی با بیان اینکه تأکیدات مستمر مقام معظم رهبری در برنامهها و نشستهای مختلف از ابتدای سال جاری، نشان دهنده اهمیت این انتخابات در برهه حساس کنونی است، عنوان کرد: ولی امر مسلمین، انتخابات را به عنوان حق و تکلیف تمامی آحاد جامعه دانسته و این رویداد بزرگ را مظهر قدرت ملی اعلام کردهاند.
به گفته وی، مشارکت پرشور در انتخابات، اتحاد، انسجام و اراده مردم را در تعیین سرنوشت کشور و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی به رخ جهانیان میکشد. مردم این سرزمین بیش از ۲۵۰ هزار شهید و حدود یک میلیون ایثارگر را تقدیم انقلاب کردهاند بنابراین از خواست خود کوتاه نمی آیند و با تمام وجود از آن صیانت میکنند.
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