به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جیم کری در «سونیک خارپشت ۳» دوباره در نقش دکتر اِگمن دانشمند دیوانه ظاهر میشود. این خبر در حالی منتشر میشود که دومین فیلم این مجموعه با سقوط مرگبار دکتر روباتنیک به زمین به پایان رسید. با این حال، در صحنه اول فیلم جدید، مشخص میشود که جسد دکتر روباتنیک پیدا نشده تا شخصیت منفی اصلی فیلم بازگشتی چشمگیر داشته باشد.
فروش جهانی ۲ فیلم «سونیک خارپشت» به ۸۷۰.۸ میلیون دلار رسیده و به همین دلیل پارامونت، استودیوی سازنده اقتباسهای بازیهای ویدیویی، مشتاق است تا قسمت دیگری از این مجموعه را بسازد. این استودیو همچنین در حال ساخت یک سریال به نام «Knuckles» در فضای همین مجموعه است که برای اولین بار در پارامونت پلاس پخش خواهد شد.
جف فاولر که کارگردانی ۲ فیلم اول را برعهده داشت، به عنوان کارگردان به دنباله بعدی بازمیگردد. این فیلم قرار است ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ در سینماها اکران شود.
کری یکی از موفقترین بازیگران کمیک تاریخ سینما است که فیلمهایش با موفقیت در گیشه روبهرو میشوند. «ایس ونچورا: کارآگاه حیوانات خانگی»، «احمق و احمقتر»، «ماسک» و «چگونه گرینچ کریسمس را دزدید» از جمله فیلمهای کمیک اوست. او نقشهای دراماتیک هم داشته که «نمایش ترومن» و «مرد روی ماه» از جمله آنها هستند که هر دو فیلم برایش جایزه گلدن گلوب را به ارمغان آوردند. کری همچنین بازیگر «آفتاب ابدی یک ذهن پاک» بود که برخی از بهترین نقدهایش را برای آن دریافت کرد.
جیم کری آخرین بار در «سونیک خارپشت ۲» بازی کرده بود و با توجه به اینکه اعلام کرده بود قصد بازنشستگی دارد، این سوال مطرح بود که چه کسی ایفاگر نقش وی در فیلم بعدی «سونیک» خواهد شد. وی در بهار ۲۰۲۲ اعلام کرد میخواهد از بازیگری بازنشسته شود. با اعلام این خبر تهیهکنندگان فیلم تاکید کردند در صورتی که او مصمم به دنبال کردن برنامه بازنشستگیاش باشد، نقش او بهعنوان رباتنیک در هیچیک از دنبالهها تکرار نخواهد شد؛ با این حال، آنها امیدوار بودند بتوانند فیلمنامهای به اندازه کافی خوب برای ادامه نقش او خلق کنند.
دکتر اگمن، دانشمند دیوانه و شروری است که سعی دارد با اختراعاتش دنیا را نابود کند. سونیک و دوستانش سعی دارند جلوی اگمن را بگیرند تا بتوانند دنیا را نجات دهند. اگمن تلاش میکند در کنار دو ربات دستیارش، سونیک و دوستانش را شکست دهد تا بتواند هفت زمرد آشوب را جمعآوری و دنیا را تسخیر کند، اما هر دفعه به نوعی از سونیک شکست میخورد.
چندی پیش احتمال بازگشت جیم کری به سینما برای بازی در فیلم «کاجهای همیشه سبز و تابستانی که رنگ میبازد» مطرح شده بود.
نظر شما