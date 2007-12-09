سهمیه ماهانه بنزین خودروهای شخصی به 120 لیتر افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری صبح امروز در حاشیه همایش بین‌ المللی تحولات ژئوپلوتیک انرژی ونقش گاز طبیعی در جمع خبرنگاران گفت: سهمیه خودروهای شخصی به 120 لیتر در ماه افزایش یافت که به این ترتیب 20 لیتر به سهمیه قبلی در ماه اضافه می شود. البته این پیشنهاد مطرح شده و در حال نهایی شدن است.

وزیر نفت با اشاره به جلسه شب گذشته ستاد تبصره 13 گفت: طی چند جلسه برگزار شده در ستاد تبصره 13 پیشنهاداتی در خصوص افزایش سهمیه ماهانه بنزین خودروهای شخصی ارائه شده و می توان گفت سهمیه جدید بنزین از اول دیماه اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: براساس اطلاعات دریافتی از سامانه استانها و بخشهای مختلف مصرف کننده بنزین، نقاط قوت و ضعف مرحله اول این طرح مورد بررسی قرار گرفته و براساس آن میزان مصرف خودروهای شخصی، تاکسی ها و وسائل نقلیه عمومی تعیین خواهد شد.

به گفته نوذری، با افزایش سهمیه خودروهای شخصی، ساماندهی خودروهای دولتی و عمومی به سمت سوخت CNG ادامه خواهد یافت که بر این اساس، تلاش ما این است که سوخت این خودروها را به سمت سوختهای دوگانه سوز هدایت کنیم.

وزیر نفت در خصوص ارائه بنزین با قیمت آزاد نیز افزود: در جلسه شب گذشته ستاد تبصره 13 هیچ بحثی مبنی بر ارائه بنزین با قیمت آزاد صورت نگرفته ولی این امکان وجود دارد که یکی از دلایل عرضه بخشی از بنزین آزاد در بازار که مورد اعتراض مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفت، ناشی از بالا بودن سهم بنزین تخصیصی به تاکسی ها و وانت بارها باشد که براین اساس، در سهمیه تاکسی ها و وانت بارها تجدید نظر خواهد شد.

وی تصریح کرد: با تجدید نظر در سهمیه تاکسی ها و وانت بارها امکان دارد بخشی از مشکلات ناشی از عرضه بنزین آزاد و نابسامانیهای موجود در این عرصه کاهش یابد. اما هم اکنون در حال مطالعه کاهش سهمیه این خودروهاهستیم و تاکنون این موضوع قطعی نشده است.

وزیر نفت با بیان اینکه هنوز هیچ قیمتی در رابطه با عرضه بنزین آزاد ارائه نشده است گفت: فعلا برنامه ای برای اعلام بنزین آزاد نداریم.

وی از انجام توافق صورت گرفته با کشور ترکیه مبنی بر توسعه سه فاز پارس جنوبی اظهار داشت: با توجه به در اختیار دادن اطلاعات سه فاز میدان گازی پارس جنوبی به ترک ها، منتظر اعلام نتایجه مطالعات آنها در خصوص حضور در این میدان هستیم که بر این اساس قرار شده بخشی از گازی که ایران از محل توسعه این سه فاز در اختیار ترکیه قرار می دهد به اروپا منتقل شود.

به گفته نوذری، در صورت مشخص شدن نتایج مطالعات ترکها در این ارتباط، تاریخ سفر وزیر نفت کشورمان به ترکیه نیز مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا امروز تحریمها هیچ تاثیری بر میزان تولید در صنعت نفت وگاز نداشته است به افزایش میزان تولید نفت ایران از 4 میلیون بشکه در روز به 4 میلیون و 150 هزار بشکه در روز اشاره کرد و از توان کشورمان برای تولید 4 میلیون و 300 هزار بشکه در روز خبرداد.

نوذری تصریح کرد: ایران در بخش پروژه ای و توسعه ای در حال انتخاب مناسبترین شرکتها است که بر این اساس احتمال می رود قرارداد توسعه میدان نفتی یادآوران با شرکت ساینوپک تا بعداز ظهر امروز به امضا رسد.

به گفته وی، در صورت نهایی شدن مذاکرات با شرکت ساینوپک، امروز قرارداد توسعه میدان یادآوران با این شرکت نهایی خواهد شد.

نوذری با اشاره به لزوم سرمایه گذاری 70 میلیارد دلاری در صنعت نفت براساس سند چشم انداز 20 ساله گفت: بخشی از این سرمایه از طریق منابع داخلی و شیوه هایی نظیر صندوق سرمایه گذاری پارس جنوبی دنبال می شود. از سوی دیگر احتمال فروش سهام پروژه پارس جنوبی نیز وجود دارد.

به گفته وی بخشی از منابع خارجی تامین این میزان سرمایه گذاری نیز از طریق فاینانس یا بیع متقابل اجرا خواهد شد.

وزیر نفت با اشاره به قرارداد خط لوله صلح نیز گفت: با توجه به اینکه قرارداد خط لوله صلح یک قرارداد نسبتا بزرگ و شامل بخشهای مختلفی است، هنوز در حال مذاکره نکات فنی پروژه شامل نحوه تحویل گاز، مشخصات گاز، حداقل و حداکثر میزان گاز تحویلی و فرمولهای خاص آن هستیم.

نوذری درخصوص حضور هندیها در این مذاکرات تصریح کرد: ترجیح ما این است که هندیها در مذاکرات حضور داشته باشند؛ ضمن اینکه شواهدی مبنی بر تمایل هندیها برای حضور در مذاکرات وجود دارد.

وی در خصوص توسعه میدان نفتی آزادگان و تمایل شرکت اینپکس برای حضور در این میدان، خاطرنشان کرد: زمانیکه شرکت اینپکس از قرارداد میدان نفتی آزادگان کنار گذاشته شد با افسوس کنار رفت؛ ضمن اینکه نظر ژاپنیها بر این بود که سهم 10 درصدی آنها در توسعه میدان باقی بماند تا درصورت تمایل آنها به توسعه بتوانند مجددا سهم بیشتری درخواست کنند.

به گفته وی، تلاش وزرات نفت این است که تولید زودهنگام آزادگان را نیز به مرحله بهره برداری رسانیم. این درحالی است که میدان نفتی آزادگان با 32 تا 40 میلیارد بشکه نفت درجا قابلیت توسعه فراوانی دارد.

نوذری در خصوص مذاکرات صورت گرفته با اماراتیها در خصوص توسعه میدان هنگام نیز تصریح کرد: طی مذاکرات صورت گرفته با وزیرنفت عمان و اعلام آمادگی دو طرف در خصوص توسعه میدان هنگام، ایران تیمی را مامور پیگیری توسعه میدان هنگام با طرف عمانیها نمود. از سوی دیگر آنها نیز علاقمند بودند در خصوص محل و کاندنسیت گاز مذاکره کنند که در صورت نهایی شدن مذاکرات، توسعه میدان آزادگان به زودی آغاز می شود.

وی با اشاره به ارتباط ایران با کشورهای همسایه و اعلام آمادگی آنها در خصوص سرمایه گذاری و درخواست گاز ایران تصریح کرد: ایران تعامل خوبی را با کشورهای همسایه خود در خصوص انرژی دارد. که در این راستا با توجه به اینکه ترکمنستان به سوآپ گاز خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد پرداخت، ایران نیز اعلام آمادگی خود را در خصوص دادن مسیر به ترکمنستانی ها( ترانزیت) در این ارتباط اعلام کرده است.

نوذری اظهار داشت: با توجه به برخورداری ایران از موقعیت مناسب ژئوپولتیکیی، کشورمان می تواند از ظرفیتهای خود به نحو شایسته ای بهره برداری کند.

وزیر نفت در رابطه با فروش نفت ایران به دلار نیز گفت: عمده فروش نفت ایران به غیر دلار است. از سوی دیگر ایران فروش نفت خود را به ارزی غیر دلار تبدیل می کند که این کار به دلیل جلوگیری از ضعف و کاهش ارزش دلار صورت گرفته است اما تقریبا تمام فروش ایران بعد از نهایی شدن به غیر دلار صورت می پذیرد.

وی در رابطه با توسعه میدان فروزان و اسفندیار نیز تصریح کرد:در حال تعیین تکلیف توسعه میدان فروزان و اسفندیارهستیم و قرار است این پروژه از مجموعه شرکت مهندسی و توسعه نفت به شرکت فلات قاره منتقل شود و توسعه بعدی میدان نیز به مطالعات صورت گرفته از مخزن بستگی دارد.

به گفته وی، هیچیک از شرکتهای طرف مذاکره با ایران بحثی از تحریم نکرده اند و بحث آنها درخصوص قیمت پروژه ها است؛ چراکه قیمت پروژه ها افزایش یافته و بر این اساس، زمان اجرای پروژه ها نیز افزایش یافته است.

