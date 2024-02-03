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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۹

واریز یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی از ۱۷ بهمن ماه

واریز یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی از ۱۷ بهمن ماه

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: مبلغ یارانه تشویقی در طرح کالابرگ الکترونیکی که ۲۲۰ هزار تومان شده است، ۱۷ بهمن به حساب افراد واریز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به سفره غذایی مردم دارد که اکنون در طرح سه گانه کالابرگ الکترونیکی، ارتقا غذای کودکان و مادران دارای کودک شیرخوار دارد.

وی افزود: از ابتدای امسال طرح کالابرگ الکترونیکی را به صورت پایلوت در برخی استان‌های کشور آغاز کردیم و اکنون به تمام کشور رسیده است. مردم دهک یک تا سه به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و تا دهک ۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند.

عسگریان گفت: قرار بود این مبلغ در سفره غذایی مردم صرف شود اما چون زیرساخت وجود نداشت یارانه نقدی به مردم تعلق گرفت. اما چند ماه قبل زیرساختی مهیا شد تا مردم اگر ۲۰۰ هزار تومان از یارانه خود را خرید می‌کردند ۱۲۰ هزار تومان اعتبار تشویقی شارژ می‌شد تا بتواند خرید بیشتری انجام دهند.

وی گفت: در طرح فجرانه که مدت ۳ ماه است و تا ۱۷ اردیبهشت ادامه دارد، اعتبار تشویقی از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. برای این کار کافیست مردم به ۲۱۰ هزار فروشگاهی که به شبکه ما متصل هستند مراجعه و از آن‌ها خرید کنند. یک برنامه کاربردی به نام «شما» توسعه داده شده است که مردم می‌توانند با مراجعه به آن از فروشگاه‌ها باخبر شده و از آن‌ها خرید کنند.

معاون وزیر تعاون تصریح کرد: از هفدهم بهمن ماه یارانه اعتباری ۲۲۰ هزار تومان در حساب تمامی افراد شارژ می‌شود و آن‌ها می‌توانند با خرید از فروشگاه‌های معرفی شده از آن استفاده کنند. این مبلغ ۲۲۰ هزار تومان باید از ۱۱ قلم کالایی معرفی شده خریداری شود.

عسگریان با بیان اینکه مبلغ یارانه را می‌توان نقدی برداشت کرد اما اعتبار شارژ شده صرفاً باید از فروشگاه‌ها خرید شود، خاطرنشان کرد: در ادامه تمام کودکان کشور که نیازمند تغذیه مضاعف هستند توسط وزارت بهداشت به ما معرفی شدند. این کودکان معاینه شده و کارت سلامت دارند و تشخیص داده شده که نیاز به تغذیه مضاعف دارند و مشمول این طرح می‌شوند.

وی افزود: در این طرح ۱۵۳ کودک معرفی شدند که پس از بررسی‌های ما مشخص شد ۱۲۳ هزار نفر آن‌ها اگر در دهک یک تا پنج باشند مشمول دریافت یارانه ۱ میلیون تومان و اگر در دهک پنج تا هفت باشند مبلغ ۶۰۰ هزار تومان شدند. این طرح جدا از کالابرگ هستند. این یارانه هر ۶ ماه یک بار با معاینه کودک بررسی می‌شود که اگر این پول مشکل کودک را حل نکرده باشد ان را قطع می‌کنیم تا بررسی بیشتر صورت بگیرد. اگر این مبلغ ظرف مدت ۲ ماه استفاده نشود دیگر قابل استفاده نیست.

کد مطلب 6012858
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • حامد IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      6 0
      پاسخ
      فاقد ارزش
    • IR ۰۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      4 0
      پاسخ
      بعد نباید بگن این یارانه تشویقی برای انتخابات هست؟!
      • IR ۰۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
        2 0
        افرین راست گفتی
    • احمد وحیدی IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      1 4
      پاسخ
      عالی خوب بود
    • بینام IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      8 0
      پاسخ
      آقای وزیرحتما شمادرایران زندگی نمی‌کنید با ۲۲۰هزارتومان یک کیلو چغندر هم نمیدهنداز تشریفات کم کنید به مردم بدهیدکه بشود یک کیلو گوشت مرغ خرید
    • IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      6 1
      پاسخ
      سلام من یک مادرخانه دارم که درروستازندگی میکنم تمام دندانهای من خراب شکسته وپرازجرم است من توان تمیزکردن آن راندارم خواهشاکمک کنیدبچه هایم میگویدنخندودرجای عمومی نیاماخجالت میکشیم چه کنم
      • IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
        3 0
        خجالت بکشید واقعا پول چهار تا کیگه
    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      4 0
      پاسخ
      سلام من که از کا لا برگ استفاده نمیکنم کرایه خانه میدهم چی میشه رایانه تشویقی برای من نیست می خوام بردارم وبرای فرزندم کاپشن بخرم چه کنم به فکر ما هم باشید ممنون
    • مهدي IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      4 3
      پاسخ
      اقاهمه نظام ودوستدارن وواسه ايران جونشونم ميدن ولي كمي به فكر معيشت ملت وزندگي ونيازاوليه مردم هم باشيد بدنيست مخارج واقعا كمرشكن شده......
    • فرهاد IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      آیا یارانه تشویقی 220 هزار تومانی از یارانه نقدی کسر می شود
    • مهدی مهدوی برتر IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      اقا الان این کالا برگ‌جزوه یارانه‌هست یانه‌یارانه‌نقدی دریافتمیکنیم
    • فریدون IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      چرا من سرپرست بیچاره که حداقل مستمری را میگیرم از یارانه بهمن که اینقدر تعریف میکنید ۱۵۰ هزار تومان کسر کردید حرام است بخدا حرام است اینقدر دروغ نگید لطفا من روحم خبر نداشت از رانه ام کسر کردید حرام خور ها
    • ناصر رضوانپور IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام جناب وزیر خدا گواه شما خودتون با ۲۲۰ هزارتومن میتونی زندگی کنی من یه کار گر روز مزد هستم که گاهی بیکار هم میشم چطوری باید زندگی کنم تازه یک طرحی گزاشتین که فروشگاهای شما میگن اگر سبد کالا میخوان باید به ازای هرنفر ۲۲۰ هزارتومن از جیب بدین ۴۴۰ باید خرید کنین اونی که نداره باید چی کار کنه

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