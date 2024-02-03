واریز یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی از ۱۷ بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به سفره غذایی مردم دارد که اکنون در طرح سه گانه کالابرگ الکترونیکی، ارتقا غذای کودکان و مادران دارای کودک شیرخوار دارد.

وی افزود: از ابتدای امسال طرح کالابرگ الکترونیکی را به صورت پایلوت در برخی استان‌های کشور آغاز کردیم و اکنون به تمام کشور رسیده است. مردم دهک یک تا سه به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و تا دهک ۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند.

عسگریان گفت: قرار بود این مبلغ در سفره غذایی مردم صرف شود اما چون زیرساخت وجود نداشت یارانه نقدی به مردم تعلق گرفت. اما چند ماه قبل زیرساختی مهیا شد تا مردم اگر ۲۰۰ هزار تومان از یارانه خود را خرید می‌کردند ۱۲۰ هزار تومان اعتبار تشویقی شارژ می‌شد تا بتواند خرید بیشتری انجام دهند.

وی گفت: در طرح فجرانه که مدت ۳ ماه است و تا ۱۷ اردیبهشت ادامه دارد، اعتبار تشویقی از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. برای این کار کافیست مردم به ۲۱۰ هزار فروشگاهی که به شبکه ما متصل هستند مراجعه و از آن‌ها خرید کنند. یک برنامه کاربردی به نام «شما» توسعه داده شده است که مردم می‌توانند با مراجعه به آن از فروشگاه‌ها باخبر شده و از آن‌ها خرید کنند.

معاون وزیر تعاون تصریح کرد: از هفدهم بهمن ماه یارانه اعتباری ۲۲۰ هزار تومان در حساب تمامی افراد شارژ می‌شود و آن‌ها می‌توانند با خرید از فروشگاه‌های معرفی شده از آن استفاده کنند. این مبلغ ۲۲۰ هزار تومان باید از ۱۱ قلم کالایی معرفی شده خریداری شود.

عسگریان با بیان اینکه مبلغ یارانه را می‌توان نقدی برداشت کرد اما اعتبار شارژ شده صرفاً باید از فروشگاه‌ها خرید شود، خاطرنشان کرد: در ادامه تمام کودکان کشور که نیازمند تغذیه مضاعف هستند توسط وزارت بهداشت به ما معرفی شدند. این کودکان معاینه شده و کارت سلامت دارند و تشخیص داده شده که نیاز به تغذیه مضاعف دارند و مشمول این طرح می‌شوند.

وی افزود: در این طرح ۱۵۳ کودک معرفی شدند که پس از بررسی‌های ما مشخص شد ۱۲۳ هزار نفر آن‌ها اگر در دهک یک تا پنج باشند مشمول دریافت یارانه ۱ میلیون تومان و اگر در دهک پنج تا هفت باشند مبلغ ۶۰۰ هزار تومان شدند. این طرح جدا از کالابرگ هستند. این یارانه هر ۶ ماه یک بار با معاینه کودک بررسی می‌شود که اگر این پول مشکل کودک را حل نکرده باشد ان را قطع می‌کنیم تا بررسی بیشتر صورت بگیرد. اگر این مبلغ ظرف مدت ۲ ماه استفاده نشود دیگر قابل استفاده نیست.

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