به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مرتضی شیروانی امروز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: شامگاه امروز باتوجه‌به بارش سنگین برف آزادراه شهید «بروجردی» در محور خرم‌آباد - بروجرد مسدود شده بود و خودروهای زیادی در این مسیر متوقف شده بودند.

وی با بیان اینکه مدیریت و نگهداری این آزادراه با بخش خصوصی است، افزود: در راستای خدمت‌رسانی به مردم بلافاصله پس از اعلام وضعیت بحرانی ۱۰ دستگاه ماشین‌آلات اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان به این محور اعزام و به کمک دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان محور بازگشایی و خودروهای متوقف شده به تردد خود ادامه دادند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، گفت: در حال حاضر مسیر آزادراه بازگشایی شده است و خودروهای متوقف شده به طور کامل از آزادراه خارج شده‌اند، ولی به دلیل حجم بالای بارش برف و لغزنده بودن مسیر، تردد در آزادراه شهید بروجردی ممنوع است و مسیر جایگزین مسیر قدیم خرم‌آباد - بروجرد اعلام شده است.

شیروانی، تأکید کرد: مردم گرامی قبل از سفر از طریق تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و باتوجه‌به لغزندگی و یخ‌زدگی جاده‌ها با سرعت مطمئنه حرکت کنند و نکات ایمنی رعایت کنند.