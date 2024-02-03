نگهداری از ۱۶ هزار معتاد متجاهر در مراکز یاورشهر پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی صدر، در آئین افتتاح فاز دوم مرکز تربیتی، آموزشی و درمانی یاورشهر ۹ و آغاز عملیات اجرایی فاز ۳(پو یش‌شهر) شهرداری تهران که همزمان با یکی دیگر از پویش‌های امید و افتخار روز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد، اظهار کرد: در قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران که به همت شهردار پایتخت تشکیل شد، موضوع آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه وجود معتادین متجاهر در کلانشهر تهران چند چالش اساسی داشت، تصریح کرد: یکی از چالش‌های معتادین متجاهر که دستگاه‌های مربوطه اعلام کردند ظرفیت کم برای پذیرش بود؛ دستگاه‌ها اعلام کردند که ۲۱ هزار معتاد متجاهر در تهران داریم و ظرفیت کافی برای آنها وجود ندارد. چالش دوم عدم وجود ظرفیت برای معتادان منع پذیرشی بود.

احمدی صدر ادامه داد: چالش سوم بر مدار نگاه مترقی و انسان مدارانه بود؛ شاید برنامه ترکیبی تربیتی، آموزشی و درمانی به معنای واقعی کلمه وجود نداشت و کمتر مرکزی به این نکته توجه می‌کرد.

وی با اعلام اینکه فاز اول یاور شهر ۹ بیش از هزار و ۵۰۰ نفر ظرفیت دارد، اضافه کرد: امروز فاز دوم این مجموعه با ۲ هزار و ۵۰۰ هزار ظرفیت افتتاح شد.

احمدی صدر با بیان اینکه شهرداری تهران ۹ مجتمع تربیتی، آموزشی و درمانی برای افزایش ظرفیت ایجاد کرده، یادآور شد: امروز ۹ مجموعه تربیتی آموزشی و درمانی شهرداری تهران هفت هزار و ۵۰۰ ظرفیت را تقدیم کلانشهر تهران کرده است؛ طبق آخرین آمار ۲۴ هزار ظرفیت برای پذیرش معتادین متجاهر در کلانشهر تهران وجود دارد و هزار ظرفیت نیز به دستور فرمانده فراجا در سروش ایجاد خواهد شد.

وی با اعلام اینکه امروز ۱۶ هزار نفر در مراکز حضور دارند و هشت هزار ظرفیت خالی در تهران وجود دارد، خاطرنشان کرد: این ظرفیت برای جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر در شهر تهران کفایت می‌کند.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در خصوص پذیرش معتادان منع پذیرشی به همت شهرداری تهران، گفت: تمام مراکز از توانایی پذیرش افراد منع پذیرشی از جمله افراد دارای زخم باز، برخوردار هستند. این ظرفیت برای متجاهرینی که معتاد نیستند نیز وجود دارد.

وی افزود: در خصوص چالش سوم که مسئله تربیت بود ۹ گام انجام می‌شود که شامل سم زدایی، هویت بخشی، سلامت جسمانی، معنویت درمانی، حرفه آموزی مقدماتی، پرداخت به موضوع خانواده این افراد، حرفه آموزی تخصصی ورود به بازار اشتغال و مسئله جامعه پذیری و صیانت پس از خروج است.

احمدی صدر خاطرنشان کرد: امروز آمادگی پذیرش ۱۰۰ درصدی معتاد متجاهر در تهران وجود دارد که این مهم به همت شهردار تهران و ۱۴ دستگاه محقق شد که این همت قابل تقدیر است.

در ایام لله دهه فجر هرروز پویش امید و افتخار برگزار می‌شود.