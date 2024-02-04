افزایش بارندگی در سال زراعی جاری/ برف آمار را دگرگون کرد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: طبق اعلام سازمان هواشناسی، طی ۲۴ ساعت اخیر در سمنان ۱۱.۳ میلیمتر، شاهرود هشت و نیم میلیمتر، دامغان ۱۱.۱ میلیمتر، گرمسار ۱۲.۲ و بی ارجمند ۶.۲ میلیمتر برف باریده است. این بارش‌ها سبب شادی مردم و به خصوص زارعان و باغداران استان شده است.

این در حالی است که از ابتدای سال زراعی جاری یعنی ابتدای مهرماه تا کنون در سمنان ۳۵ میلیمتر، شاهرود ۲۳.۸ میلیمتر، دامغان ۳۴ میلیمتر، گرمسار ۴۸.۵ میلیمتر و بی ارجمند ۲۱ میلیمتر برف و باران باریده است.

شاهرود و سمنان بالاخره بارش دیدند

این آمار نشان می‌دهد که بارش‌ها در ۲۴ ساعت اخیر در اقصی نقاط استان سمنان چشم گیر بوده است. در ۲۴ ساعت اخیر در میامی ۳۴ میلیمتر برف باریده در صورتی که از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در این شهرستان تنها ۳۴ میلیمتر بارندگی صورت گرفته بود که امید را در دل‌های زارعان این شهرستان زنده کرده است.

در شهمیرزاد ۸.۷ میلیمتر برف باریده در صورتی که از ابتدای سال زراعی در این بخش ۵۹.۶ میلیمتر بارندگی شده است. در ایوانکی طی ۲۴ ساعت اخیر ۵.۴ میلیمتر برف و باران باریده است در رضوان ۳۲.۵ میلیمتر برف آمده و در مهدیشهر نیز شاهد بارش برف به میزان ۶.۳ میلیمتر بوده‌ایم.

در سال زراعی جاری در شهمیرزاد ۶۰ میلیمتر، در ایوانکی ۴۵ میلیمتر، در رضوان ۳۹۰ میلیمتر بارش صورت گرفته اما نکته قابل توجه اینجا است که در همین بازه زمانی یعنی یکم مهرماه تا سیزدهم بهمن ماه سال قبل زراعی در شهمیرزاد ۴۸.۹ میلیمتر، در ایوانکی ۴۲ میلیمتر و در رضوان ۱۴۹.۷ میلیمتر بارندگی شده است این نشان می‌دهد که در سال زراعی جاری به مراتب بیش از سال قبل بارندگی شده است.

بارش‌ها در غرب و شرق استان سمنان

طی ۲۴ ساعت اخیر در سرخه ۹.۵ میلیمتر بارندگی شده در صورتی که در سال زراعی کنونی ۳۷.۵ میلیمتر بارندگی شده است این یعنی همان برف ۲۴ ساعت اخیر توانسته بخش مهمی از کم بارشی در سال زراعی جاری در شهرستان سرخه را جبران کند.

در آرادان طی ۲۴ ساعت ۹ میلیمتر برف باریده است در صورتی که در ابتدای سال زراعی جاری تا کنون ۴۳.۳ میلیمتر و از ابتدای مهرماه تا ۱۳ بهمن ماه سال قبل در این شهرستان ۳۴.۸ میلیمتر بارندگی صورت گرفته بود که در این شهرستان خشک هم شاهد افزایش بارندگی هستیم.

در بسطام ۱۴ میلیمتر و در مجن ۹ میلیمتر طی ۲۴ ساعت اخیر برف باریده است در سال زراعی اخیر در این دو منطقه ۳۲.۵ و ۶۸.۳ میلیمتر بارندگی شده که نشان از افزایش بارندگی‌ها در سال زراعی جاری در این منطقه کشاورزی خیز است.

کاهش بارندگی در برخی نقاط

طی ۲۴ ساعت اخیر در کلاته خیج همیشه خشک هشت میلیمتر بارندگی شده است در سال زراعی جاری ۱۶.۴ میلیمتر بارندگی در این منطقه شده در حالی که در سال زراعی قبل از ابتدای مهرماه تا سیزدهم بهمن ماه ۲۹.۷ میلیمتر بارندگی شده بود لذا کلاته خیج یکی از معدود نقاطی در استان سمنان است که بارندگی در آن نسبت به سال زراعی قبل کمتر بوده است.

در فولاد محله نیز چنین وضعیتی رخ داده است در ۲۴ ساعت اخیر در این بخش شش و نیم میلیمتر برف باریده و در سال زراعی جاری شاهد بارش ۲۶.۳ میلیمتر بارندگی در این ناحیه همیشه پر برف هستیم اما در سال زراعی قبل و در همین بازه زمانی در این منطقه نزدیک به ۴۲ میلیمتر بارندگی شده بود که ۱۵ میلیمتر بیشتر از امسال است.

شرایط مشابه در نردین میامی هم رخ داده است در این منطقه طی ۲۴ ساعت اخیر شش میلیمتر و در سال زراعی جاری ۷۴.۶ میلیمتر بارندگی شده است در صورتی که در سال زراعی قبل در همین بازه زمانی ۸۲.۴ میلیمتر بارندگی شده بود که نزدیک به ۹ میلیمتر بیشتر از امسال است.

در بقیه نقاط استان سمنان خوشبختانه شاهد افزایش بارندگی‌ها هستیم، بارش‌هایی که در ۲۴ ساعت اخیر کاری کردند کارستان و توانستند بخش مهمی از کاستی بارندگی‌های سال زراعی جاری در استان سمنان را جبران کنند. اگر بارندگی ۲۴ ساعت اخیر نبود در ۸۰ درصد مناطق استان سمنان میزان بارش سال زراعی جاری از سال قبل کمتر می‌شد.