ثبت رکوردهای شگفت انگیز بارش در استان سمنان؛ دعاهای مردم جواب داد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۱۹ سالی می‌شود که استان سمنان درگیر خشکسالی شدید است و حالا آخرین آمارهای واصله از اداره کل هواشناسی این استان نشان می‌دهد که فقط در طول دو ماه اخیر یعنی اسفند ماه ۱۴۰۴ و فروردین ماه ۱۴۰۵ بارندگی‌ها در استان سمنان به صورت چشم‌گیر و حتی شگفت انگیزی افزایش یافته است.

در برخی مناطق خشک و کویری مانند شاهرود که در طول سال‌های اخیر هیچ دو روز ابری و بارانی را پشت هم ندیده بود، شاهد باران‌های سه الی چهار روزه مستمر هستیم پدیده‌ای که همه آن را ازا اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ به این سمت، ندیده اند!

درست است که به این زودی‌ها نمی‌توان قضاوت کرد که آیا وارد تَر سالی شده‌ایم و یا خشکسالی برطرف شده است اما آمارهای اعلامی سازمان هواشناسی نه تنها امید آفرین بلکه شگفت آور است و در برخی شهرستان ها آنچنان اختلاف آمار بارش های امسال و سال گذشته زیاد دیده می شود که گویا در همین دو ماه جای آب و هوای سمنان و مازنداران عوض شده است!

طبق اعلام سازمان هواشناسی در برخی نقاط استان سمنان مانند شاهرود و رضوان و دیباج و ... بارش ها حتی تا دو برابر سال قبل هم افزایش پیدا کرده است و این امر سبب شده تا مردم خرسند شوند. سید ایرج مصطفوی مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، تحلیل شرایط بارش های امسال و قیاس آن با سال زراعی گذشته را ارائه می دهد

درست است که امسال بارش‌ها بیشتر بوده است؟

در سال زراعی جاری یعنی ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا امروز یعنی ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ در برخی شهرستان‌های استان شاهد افزایش چشم گیر بارش ها نسبت به سال قبل هستیم برای مثال در شاهرود طی سال زراعی جاری ۱۰۳.۶ میلیمتر بارش ثبت شده در سالی که در سال گذشته در همین بازه زمانی یعنی اول مهرماه ۱۴۰۳ الی ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ تنها ۵۲.۲ میلیمتر بارش ثبت شده بود که اختلاف ۵۰ میلیمتری را شاهد هستیم به عبارت دیگر در هفت ماه اخیر دو برابر نمونه مشابه سال قبل بارش در شاهرود ثبت شده است.

در سمنان و معدود شهرهای دیگر رکورد منفی داشته‌ایم اما در بقیه شهرها و روستاها خوشبختانه عملکرد مثبت بوده است برای مثال باید گفت که در سال زراعی جاری در شهرستان سمنان ۵۱.۶ میلیمتر بارش ثبت شده که در سال زراعی گذشته در همین بازه زمانی یعنی اول مهر ۱۴۰۳ الی ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ تقریباً ۵۳ میلیمتر بارش ثبت شده بود که در سمنان شاهد کاهش دو میلیمتری بارش ها هستیم که آنقدرها هم چشم گیر نیست.

در دامغان اما طی در سال زراعی جاری ۵۸.۸ میلیمتر و سال قبل ۴۹.۹ میلیمتر بارش ثبت شد که امسال ۹ میلیمتر بارش بیشتری ثبت شده است.

برخی شهرها رکورد زده اند درسته است؟

بله؛ در رضوان میامی هم رکورد شگفت انگیزی ثبت شده است سال زراعی جاری در این بخش از شهرستان میامی۴۲۶.۸ میلیمتر بارش شده در حالی که سال قبل در همین بازه زمانی ۳۲۸ میلیمتر بارش ثبت شده بود که رکورد افزایش ۱۰۰ میلیمتری بارش را شاهد بوده ایم در پرور امسال ۱۶۵.۴ میلیمتر و سال قبل ۱۴۹.۸ میلیمتر بارش ثبت شده بود که امسال ۱۵.۶ میلیمتر بیشتر است.

در کدام نقاط بیشتر بارش داشته‌ایم؟

در ۹۰ درصد مناطق استان طی سال زراعی جاری نسبت به سال قبل رشد میزان بارش ها را شاهد بوده ایم اگر بخواهیم به صورت خلاصه بگوییم در آرادان میزان بارش ها نسبت به سال قبل ۱۶.۸ میلیمتر، سرخه ۲۶ میلیمتر، ایوانکی ۶.۶ میلیمتر، شهمیرزاد ۱۲.۵ میلیمتر، بیارجمند ۱۶ میلیمتر، دامغان ۸.۹ میلیمتر، امیریه دامغان ۱۹ میلیمتر بیشتر شده است.

رکورد های شگفت انگیز افزایش بارش ها در سال زراعی جاری نسبت به سال قبل در نقاط مختلف به خصوص شمالی استان ثبت شده است مثلاً در بسطام سال زراعی جاری ۱۲۱.۷ میلیمتر و سال زراعی گذشته ۵۸.۶ میلیمتر بارش ثبت شده بود که نشان از افزایش ۶۳.۱ میلیمتری در سال زراعی جاری دارد در مجن نیز رکورد عجیبی ثبت شده است بارش این منطقه سال زراعی جاری ۱۸۸.۵ میلیمتر و سال زراعی قبل ۱۰۲.۶ میلیمتر بوده است که امسال ۸۶ میلیمتر افزایش داشته است.

در کوهان سال زراعی جاری در حالی ۱۰۳.۱ میلیمتر بارش ثبت شده که در سال زراعی قبل ۵۷.۷ میلیمتر بارش ثبت شده بود و این یعنی افزایش ۴۵.۴ میلیمتری؛ یا در کلاته خیج در سال زراعی جاری ۱۰۰ میلیمتر بارش ثبت شده در صورتی که در سال زراعی قبل در همین بازه زمانی ۴۴.۱ میلیمتر بارش ثبت شده بود که نشان از افزایش ۵۵.۸ میلیمتری دارد.

در فولاد محله هم رکورد تقریباً افزایش دو برابری بارش ها ثبت شده است در این شهر سال زراعی جاری ۱۰۸.۹ میلیمتر و سال زراعی قبل ۵۴.۴ میلیمتر بارش ثبت شده بود که امسال افزایش ۵۴.۴ میلیمتری را شاهد هستیم در نزدین رکورد شگفت انگیز ۶۷.۴ میلیمتر افزایش و در فرومد رکورد شگفت انگیز ۶۳.۹ میلیمتر افزایش نسبت به سال زراعی قبلی به ثبت رسیده که چشم گیر است.

در دیباج امسال ۱۲۳.۸ میلیمتر و سال قبل ۷۰.۶ میلیمتر بارندگی ثبت شده که امسال بارش ها ۵۳.۲ میلیمتر بیشتر شده است در قلعه نو خرقان امسال ۹۳.۹ میلیمتر و سال زراعی قبل ۵۱ میلیمتر بارش ثبت شده بود که نشان از رشد ۴۲.۹ میلیمتری می دهد. در ری آباد میامی که همیشه در زمره نقاط خشک محسوب می شود نیز امسال شاهد رکورد افزایش ۳۵.۳ میلیمتری بارش ها هستیم.

رکورد بارش ها در قوشه اما منفی ۱۴.۳ میلیمتر بوده اما در چارطاق پرو شهرستان شاهرود رکورد عجیب ۵۷.۶ میلیمتری با ثبت بارش ۱۰۶.۵ میلیمتر به ثبت رسیده است که نشان می دهد در منطقه گلستان و قاسم آباد پشت بسطام میزان بارش باران و برف در سال زراعی جاری دو برابر سال زراعی گذشته بوده است.

رکورد دست کجاست؟

رکورد افزایش بارش در سال زراعی جاری در قیاس با سال گذشته با تاش شاهرود است در سال جاری رکورد شگفت انگیز ۳۰۵.۵ میلیمتر بارش در تاش ثبت شده که در سال قبل ۱۱۷ میلیمتر بود و شاهد رشد ۱۱۸ میلیمتری بارش ها در بازه زمانی اول مهرماه ۱۴۰۴ الی ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ هستیم.

در ابرسج امسال بارش ۱۵۲.۲ میلیمتری و سال گذشته بارش ۸۶ میلیمتری ثبت شده است که نشان از رشد ۶۶.۲ میلیمتری می دهد در جیلان در حالی امسال ۱۴۳ میلیمتر بارش داشتیم که سال قبل ۷۳ میلیمتر بارندگی ثبت شد و این نشان می دهد که در جیلان هم بارش ها دو برابر رشد داشته است. در ده اخیر با بارش ۱۱۶.۱ میلیمتری شاهد ۵۵.۶ میلیمتر رشد بارش ها در سال زراعی جاری بوده ایم.

در زمره مکان هایی که رکورد های قبل توجهی را به جای گذاشته اند می توان به مهماندوست هم اشاره کرد در این منطقه امسال ۱۱۵ میلیمتر بارش بیشتر بوده است در لرد هم شاهد افزایش چشم گیر بودیم در این منطقه امسال ۲۴۸.۶ میلیمتر بارش ثبت شد در صورتی که در سال قبل ۱۶۶.۶ میلیمتر بارندگی ثبت شده بود که نشان از رشد ۹۳.۱ میلیمتری می دهد.

رکوردهای منفی هم داشته‌ایم؟

بله؛ دو رکورد منفی هم البته ثبت شده که یکی متعلق به ملاده است در این منطقه امسال ۲۳۳.۸ میلیمتر و سال قبل ۳۰۱.۶ میلیمتر بارش ثبت شده بود که رکوردی منفی ۶۷.۵ میلیمتری ثبت شده که متاسفانه قابل توجه است دیگر رکورد منفی متعلق به آهوان است با ۴۲.۴ میلیمتر منفی یعنی بارش کمتر نسبت به سال زراعی گذشته در این منطقه به ثبت رسیده است. از دیگر نقاطی که رکورد منفی یعنی کاهش بارش را داشته اند می توان به درجزین با ۴۲ میلیمتر، دشت بو با ۱۲.۸ میلیمتر، پیغمبران با ۱۹ میلیمتر کاهش، حسن آباد با ۴۴ میلیمتر کاهش، روزیه با ۷.۲ میلیمتر کاهش و چنداب با ۱۲.۳ میلیمتر کاهش اشاره کرد تقریباً می توان گفت در دیگر نقاط استان سمنان شاهد افزایش چشم گیر بارش رحمت الهی هستیم.