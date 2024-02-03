زمان برگزاری آیین وداع و تشییع «سعید علیدادی» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر شهید راه قدس سعید علیدادی را اعلام کرد.

بنابر این اطلاعیه، آیین وداع با این شهید والامقام امروز - شنبه ۱۴ بهمن ماه - از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه در معراج شهدای تهران برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع پیکر مطهر شهید علیدادی فردا - یکشنبه ۱۵ بهمن ماه - ساعت ۹ صبح از شهرک مسعودیه، انتهای خیابان شهید کلهر، مقابل منزل شهید با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

پیکر شهید راه قدس سعید علیدادی روز گذشته (جمعه) نیز در حرم مطهر حضرت رقیه (س) بر دوش زائران این حضرت تشییع شد.

شهید سعید علیدادی از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در سوریه در حمله بامداد جمعه - ۱۳ بهمن ماه - جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در حومه شهر دمشق به شهادت رسید.