  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۷

زمان برگزاری آیین وداع و تشییع «سعید علیدادی» اعلام شد

زمان برگزاری آیین وداع و تشییع «سعید علیدادی» اعلام شد

روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای زمان برگزاری آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر شهید راه قدس "سعید علیدادی" مستشار نظامی سپاه در سوریه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر شهید راه قدس سعید علیدادی را اعلام کرد.

بنابر این اطلاعیه، آیین وداع با این شهید والامقام امروز - شنبه ۱۴ بهمن ماه - از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه در معراج شهدای تهران برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع پیکر مطهر شهید علیدادی فردا - یکشنبه ۱۵ بهمن ماه - ساعت ۹ صبح از شهرک مسعودیه، انتهای خیابان شهید کلهر، مقابل منزل شهید با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

پیکر شهید راه قدس سعید علیدادی روز گذشته (جمعه) نیز در حرم مطهر حضرت رقیه (س) بر دوش زائران این حضرت تشییع شد.

شهید سعید علیدادی از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در سوریه در حمله بامداد جمعه - ۱۳ بهمن ماه - جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در حومه شهر دمشق به شهادت رسید.

کد مطلب 6013087
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها