توسعه بزرگترین آزمایشگاه ارتباطات نوری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ داوود رنجبر، مدیر گروه ارتباطات نوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباطات با این خبر تشریح کرد: در حوزه شبکه‌های نوری به خصوص شبکه‌های دسترسی نوری (FTTx) سرمایه گذاری وسیعی در کشورهای دنیا به خصوص کشورهای همسایه جنوبی ما در رابطه با توسعه این شبکه‌ها انجام و یا در حال انجام می‌باشد. در کشورمان نیز به این امر اهتمام ویژه ای شده و در سطح حاکمیت و وزارت ارتباطات اولویت اول توسعه شبکه ثابت کشور می‌باشد که از سال ۱۴۰۱ به صورت عملیاتی کار اجرایی آن شروع شده و هدف آن واگذاری فیبر نوری به ۲۰ میلیون خانوار در کشور است.

وی همچنین تصریح کرد: بر اساس این هدف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه زیرساخت‌های ارتباطی فراگیر، پایدار، با کیفیت و پرسرعت پهن‌باند ثابت با تاکید بر توسعه فیبر نوری (FTTx) در الویت برنامه‌های خود دارد و پروژه توسعه آزمایشگاه انتقال نوری و همچنین توسعه آزمایشگاه مرجع تأیید نمونه سیستم‌های دسترسی نوری (FTTx) نیز در همین راستا تعریف شده است.

مدیر گروه ارتباطات نوری درباره جزئیات این پروژه خاطرنشان کرد: هدف اصلی از انجام این پروژه مشاوره به سازمان تنظیم مقررات در زمینه شناسایی فناوری‌های دسترسی نوری، بررسی اسناد بالادستی، بررسی فناوری‌های دسترسی قابل ارائه و تعیین الزامات آنها در زمینه فنی، مقرراتی، حقوقی، اقتصادی و آینده‌نگری در خصوص شناسایی فناوری‌های جدید و روش‌های ارائه آن در کشور است.

رنجبر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در آزمایشگاه انتقال و دسترسی نوری جایگاه آنها در توسعه زیرساخت ارتباطی کشور، بیان کرد: آزمایشگاه‌های مرجع و تخصصی انتقال نوری و دسترسی نوری ابزاری برای انجام تأیید نمونه محصولات مختلف و همچنین پژوهش‌های کاربردی این حوزه در کشور بوده که می‌توانند دستاوردهای قابل توجهی در شبکه ملی اطلاعات داشته باشند و بر این اساس توسعه و ارتقا این دو آزمایشگاه در گروه ارتباطات نوری پژوهشگاه در حال انجام است. از دستاورد دیگر ارتقا آزمایشگاه تأیید نمونه، علاوه بر امکان آزمون سیستم‌های وارداتی، بستری جهت بررسی و آزمون سیستم‌های ساخته شده توسط تولیدکننده داخلی و ایده‌های جدید دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان را فراهم می‌کند. در برنامه ششم توسعه کشور مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص بومی‌سازی تجهیزات مخابراتی تاکید شده و ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌های تأیید نمونه و تخصصی در این حوزه ضروری و مثمر ثمر خواهد بود.

وی در پایان گفت: یکی از اهداف مصوب پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی و یا تکمیل نظام‌مند آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و مرجع است که طبق برنامه معاونت برنامه‌ریزی وزارت متبوع مقرر شده است که در راستای محور شبکه ملی اطلاعات توسعه آزمایشگاه سیستم‌های انتقال نوری در یک پروژه سه ساله صورت پذیرد.