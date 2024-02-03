مودیان از فرصت بخشودگی جرایم مالیاتی استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی اورج زاده روز شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این بخشودگی شامل جرایم قابل بخشش مالیات و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف حسب مورد با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم است.

وی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور به مناسبت ایام الله دهه فجر، جریمه فعالان اقتصادی را که به علت تأخیر در پرداخت مالیات متعلقه مشمول جریمه می‌شوند، برای حمایت از رونق تولید و اشتغال و دوام و بقای واحدهای کسب کار، به ویژه بدهی مودیان خوش حساب را مشمول بخشودگی شناخته است.

وی، بخشودگی تا ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی را برای تکریم مودیان مالیاتی عنوان کرد و افزود: مهلت این بخشودگی تا پایان بهمن ماه سال جاری و برای اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف ۲۰ میلیارد ریال بوده بر این اساس مودیان فرصت دارند نسبت به بخشودگی جرایم به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی، با بیان اینکه بخشودگی جرایم موضوع این بند فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال یا دوره است، گفت: پرداخت بدهی قبل از ابلاغ این تفویض اختیار، مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نیست.

اورج زاده خاطر نشان کرد: تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده به معاونین مدیر کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی مرکز استان و شهرستان‌ها تفویض شده است.