به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله گنجی اظهار کرد: مودیانی که تا پایان دیماه ۱۴۰۴ از اعتراض خود نسبت به برگ تشخیص یا برگ قطعی در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی انصراف داده و بیش از ۵۰ درصد مانده بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند، مشمول ۱۵ درصد اعتبار کاهنده جرایم و بخشودگی ویژه خواهند شد.
وی تصریح کرد: این اقدام در راستای حمایت از مودیان خوشحساب، تسهیل در فرآیند وصول مطالبات مالیاتی و تسریع امور و کاهش نگرانی مودیان میشود.
گنجی افزود: بهرهمندی از این مشوق، فرصت مناسبی برای مودیان است تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی، نسبت به تعیین تکلیف بدهیهای مالیاتی خود اقدام کرده و از کاهش جرایم متعلقه برخوردار شوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری در پایان تأکید کرد: مودیان محترم میتوانند با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و یا درگاههای الکترونیکی مربوطه، از جزئیات این تسهیلات مطلع شده و در مهلت تعیینشده از این فرصت استفاده کنند.
