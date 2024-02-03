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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۴۱

فرمانده انتظامی صومعه سرا خبر داد؛

رفع تصرف اراضی ملی ۲۰ میلیارد ریالی در صومعه سرا

رفع تصرف اراضی ملی ۲۰ میلیارد ریالی در صومعه سرا

صومعه سرا- فرمانده انتظامی صومعه‌سرا گفت: بیش از ۳ هزار متر مربع از اراضی ملی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر وهاب‌زاده با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است، اظهار کرد: مجموعه انتظامی در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی در شهرستان صومعه سرا در یکی از روستاهای بخش تولم و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در خلال رسیدگی به این پرونده به همراه کارشناسان منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه‌سرا تصریح کرد: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، فرد سودجو ۳ هزار و ۲۰۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و فنس محصور کرده است.

این مقام انتظامی به معرفی متهم ۵۵ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی اشاره کرد و با اعلام اینکه با حکم قضائی کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد، افزود: کارشناسان ارزش تقریبی این اراضی را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ وهاب‌زاده تصریح کرد: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های مجموعه انتظامی است و مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 6013263

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