به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا موفق شد با نتیجه ۲ بر یک ژاپن را شکست دهد و راهی مرحله نیمه نهایی شود.

سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران که در این دیدار عملکرد تأثیرگذاری از خود به نمایش گذاشت در پایان این دیدار گفت: افتخار می‌کنم کنار این بچه‌ها بازی می‌کنم. وقتی در بازی مراحل حذفی تیم عقب می‌افتد برگشت به بازی و پیروز شدن در مسابقه سخت است. این پیروزی را به مردم و بازیکنان تیم تبریک می‌گویم.

وی در خصوص احتمال راهیابی تیم ملی به دیدار نهایی گفت: ما تلاش می‌کنیم که به فینال برسیم و همه بچه‌های تیم هم قسم شده اند که این اتفاق بیفتد.

وی در خصوص صحبت‌های چند روز قبل امیر قلعه نویی که گفته بود برخی از بزرگان تیم در دیدار با سوریه بزرگی نکردند گفت: مربی به من احترام می‌گذارد و اگر راجع به من صحبتی هم بکند ناراحت نمی‌شوم. اگر او از من ناراحت باشد انگار پدرم از من ناراحت است و شاید اگر آن حرف‌ها را نمی‌زد امروز خوب بازی نمی‌کردم.

وی در خصوص پاس گل‌هایی که در این دیدارها به مهدی طارمی و محمد محبی داده است با خنده گفت: لقمه آماده را به آنها می‌دهم.