۷ پروژه راه روستایی در چوار به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در آیینی و با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار ایلام و جمعی از مسوولان استانی هفت پروژه راه روستایی در شهرستان چوار با محوریت نصب جداول بتنی و رفوژ میانی و سیستم روشنایی روستای گلجار و گلزار به بهره برداری رسید.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام در این آیین اظهار داشت: این پروژه‌ها شامل احداث پل روستایی قبله، روکش آسفالت محور هفت چشمه- بهمن آباد به طول ۲۴ کیلومتر و ایجاد رفوژ میانی روستای گلزار حداد وهرکبود است.

اکبر هواسی بیان کرد: روکش آسفالت روستای های بان زیارت به طول سه و نیم و حاجی بختیار ۱۸ کیلومتر از دیگر پروژه‌های افتتاحی در ایام مبارک دهه فجر در شهرستان چوار است.

وی تاکید کرد: برای اجرای این پروژه‌ها اعتباری افزون بر ۹۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و منابع استانی هزینه شده است.