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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

ناگفته‌هایی زنانه از دل «انقلاب دوم»؛ کتاب «خواهر معصومه» منتشر شد

ناگفته‌هایی زنانه از دل «انقلاب دوم»؛ کتاب «خواهر معصومه» منتشر شد

کتاب «خواهر معصومه» خاطرات شفاهی معصومه نورمحمدی، دانشجوی پیرو خط امام در تسخیر سفارت آمریکا، به قلم فروغ زال و تحقیق محمدمهدی رحیمی به همت انتشارات راه‌یار روانه بازار نشر شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، «خواهر معصومه» روایت مسیر دختری‌ از یک زندگی پر از نشانه‌های گره خوردن و وابستگی به آمریکا است اما پنهانی سرنوشتش را با یک تیغ و خودکار تغییر داد و حالا آمریکایی‌ها به او «دختر رنجر ایرانی» می‌گویند.

در این کتاب، معصومه نورمحمدی از سال‌های گرم و پرتب‌وتاب رسیدن به انقلاب در دانشگاه تهران می‌گوید. دانشگاهی که در آن گروه‌ها و دسته‌های زیادی هر بار او را به سمت عقاید خود می‌کشاندند، اما معصومه‌ای که یک روز در پوشیدن لباس بلند و بعد روسری کوچک و حجاب گذاشتن تردید داشت، ۱۳ آبان ۵۸ دم در سفارت‌خانه آمریکا یکی از «دانشجویان پیرو خط امام» شد و در تیم عملیات فعالیت کرد و حتی با یک کماندوی آمریکایی درگیر شد.

در این کتاب بخشی تازه و ناگفته از تاریخ «فعالیت‌های ضدحکومت در خوابگاه دختران دانشگاه تهران»، «انقلاب دوم» و اتفاقات منتهی به «انقلاب فرهنگی» بدون تعارف و با صراحت آورده شده که هم برای مخاطبان جذابیت و هم برای پژوهشگران تاریخ معاصر حرف نو و زوایای بکری به همراه دارد.

کتاب «خواهر معصومه»، در فقدان روایت زنان تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی، ادای دینی به حافظه ملی است تا نسخه‌های قلابی از جایگاه زنان قبل و بعد از انقلاب را منسوخ و زیر سوال ببرد و با تجربه زیسته یک «زن انقلابی» توانایی و اهمیت زنانِ مسلمان را در نقش‌آفرینی‌های مهم تمدنی به رخ بکشد.

کد مطلب 6938075
زهرا اسكندری

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