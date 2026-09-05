به گزارش خبرگزاری مهر، «خواهر معصومه» روایت مسیر دختری‌ از یک زندگی پر از نشانه‌های گره خوردن و وابستگی به آمریکا است اما پنهانی سرنوشتش را با یک تیغ و خودکار تغییر داد و حالا آمریکایی‌ها به او «دختر رنجر ایرانی» می‌گویند.

در این کتاب، معصومه نورمحمدی از سال‌های گرم و پرتب‌وتاب رسیدن به انقلاب در دانشگاه تهران می‌گوید. دانشگاهی که در آن گروه‌ها و دسته‌های زیادی هر بار او را به سمت عقاید خود می‌کشاندند، اما معصومه‌ای که یک روز در پوشیدن لباس بلند و بعد روسری کوچک و حجاب گذاشتن تردید داشت، ۱۳ آبان ۵۸ دم در سفارت‌خانه آمریکا یکی از «دانشجویان پیرو خط امام» شد و در تیم عملیات فعالیت کرد و حتی با یک کماندوی آمریکایی درگیر شد.

در این کتاب بخشی تازه و ناگفته از تاریخ «فعالیت‌های ضدحکومت در خوابگاه دختران دانشگاه تهران»، «انقلاب دوم» و اتفاقات منتهی به «انقلاب فرهنگی» بدون تعارف و با صراحت آورده شده که هم برای مخاطبان جذابیت و هم برای پژوهشگران تاریخ معاصر حرف نو و زوایای بکری به همراه دارد.

کتاب «خواهر معصومه»، در فقدان روایت زنان تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی، ادای دینی به حافظه ملی است تا نسخه‌های قلابی از جایگاه زنان قبل و بعد از انقلاب را منسوخ و زیر سوال ببرد و با تجربه زیسته یک «زن انقلابی» توانایی و اهمیت زنانِ مسلمان را در نقش‌آفرینی‌های مهم تمدنی به رخ بکشد.