سجادی: ارتباط سنندج و سلیمانیه باید در میدان ورزش تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر شنبه در آیین استقبال از تیم بسکتبال دختران سلیمانیه اقلیم کردستان عراق اظهار کرد: حضور این تیم در سنندج فرصتی برای تقویت ارتباطات اجتماعی و فرهنگی میان مردم دو شهر است و می‌توان از ظرفیت ورزش برای توسعه تعاملات میان دو منطقه بهره گرفت.

وی با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی سنندج و سلیمانیه افزود: مفاخر ادبی و فرهنگی مشترک، موسیقی و پیشینه تاریخی مردم این دو منطقه، زمینه‌های ارزشمندی برای گسترش همکاری‌ها فراهم کرده است.

وی بیان کرد: دستوره اردلان از چهره‌های شاخصی است که زندگی و آرامگاه او، پیوند تاریخی سنندج و سلیمانیه را به شکلی ملموس نشان می‌دهد.

فرماندار سنندج با اشاره به برنامه‌ریزی برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری میان دو طرف گفت: انتظار می‌رود با عملیاتی شدن این توافق‌ها، رفت‌وآمدهای ورزشی و فرهنگی افزایش یابد و زمینه استفاده از ظرفیت نخبگان و مفاخر دو منطقه فراهم شود.

سجادی ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین رویدادهایی و میزبانی متقابل میان کردستان ایران و سلیمانیه تداوم بیشتری پیدا کند.