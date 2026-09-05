پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز ضاحیه؛ ۳۶ شهید و زخمی در حملات به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز بیروت و ضاحیه جنوبی لبنان خبر دادند. این پرواز در ارتفاع پایین انجام شده است.

از سوی دیگر خبرنگار روسیا الیوم از حمله توپخانه اسرائیل به اطراف شهرک میس الجبل در جنوب لبنان خبر داد.

همزمان مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که در حملات روز گذشته دشمن اسرائیلی ۴ نفر شهید و ۳۲ نفر زخمی شده اند.

طبق این بیانیه؛ در نبطیه یک نفر شهید و سه نفر زخمی، در کفررمان دو شهید، در میفدون یک زن ۱۸ ساله شهید و هفت نیز زخمی شدند که در میان مجروحان سه زن و دو کودک به چشم می خورند.

همچنین بر اثر این حملات در النبطیه الفوقا دو نفر و در الکفور یک نفر زخمی شدند. همچنین در الرمادیه در صور در جنوب لبنان نیز ۱۶ نفر زخمی شدند که در میان آنها چهار زن و سه کودک به چشم می خورند.

در عین التینه در بقاع نیز یک نفر زخمی شدند.